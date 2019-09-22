Как он успел?! Удивительный сейв вратаря из Египта

В современном футболе помимо традиционного набора качеств для голкипера особую ценность приобретают скорость и подвижность. Ещё одно доказательство этому – случай из матча первого тура чемпионата Египта «Пирамидз» – ЕНППИ. На исходе трети игры вратарь гостей совершил потрясающий сейв, который можно пересматривать на видео десятки раз. Начался эпизод с длинной передачи соперника на ход нападающему.

Голкипер выбежал из ворот, чтобы подстраховать своего защитника, и в падении красиво выбил мяч головой. Однако мяч прилетел прямо на ногу другому игроку «Пирамидз». Тот смог на удивление точно пробить в касание. Быть бы голу, если бы голкипер ЕНППИ не оказался настолько быстрым и ловким. Он успел встать, прибежать к своим воротам и выбить летящий в сетку мяч каким-то волейбольным приёмом. Очень яркий момент!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Имя героя – Махмуд Гад. Ему 22 года, он является кандидатом в олимпийскую сборную Египта. Это был всего лишь шестой его матч в египетской Премьер-Лиге. Правда, суперсейв Махмуда не помог команде избежать крупного поражения со счётом 0:4. «Пирамидз» – один из фаворитов чемпионата Египта, третья команда прошлого сезона, тогда как ЕНППИ середняк. Transfermarkt пока оценивает Гада лишь в 45 тыс. евро, но после такого спасения цену на талантливого голкипера можно увеличить раза в два.