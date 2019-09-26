В матче Кубка Английской лиги добавили 28 минут. Как такое случилось

Вчера состоялись матчи третьего раунда Кубка английской лиги. «Челси» разгромил «Гримсби Таун», «Манчестер Юнайтед» обеспечил себе выход в следующий раунд в серии пенальти, одолев «Рочдейл», «Ливерпуль» же в гостях одержал победу над «Милтон-Кинс Донсом». Но ни один из данных матчей не запомнился так, как противостояние «Бёртона» и «Борнмута». Игра трижды была остановлена, а к основному времени матча судья добавил 28 минут.

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау произвёл 10 изменений в составе по сравнению с прошлой игрой. Перед игрой он заявил, что даст некоторым игрокам возможность произвести впечатление. Матч начался с минуты молчания в память бывшего полузащитника «Бёртона» Кельвина Мейнарда, который был убит 18 сентября.

Ход матча и проблемы с освещением.

На 14 минуте нападающий «Бёртона» Шаркич открыл счёт. На 53 минуте же стадион остался без освещения. Болельщики начали скандировать «Мы — «Бёртон Альбион» — мы будем играть в темноте». А официальный твиттер команды попросил немного потерпеть.

Затем объявили, что проблема отсутствия освещения затронула не только стадион, но и весь город. На 64 минуте стадион вновь остался без света, который включили лишь к 71 минуте. Ближе к 80 минуте в твиттере команды, который на протяжении всего матча держал всех болельщиков в курсе ситуации, появилась запись о том, что матч остановлен и должен быть переигран. Судья Джон Басби действительно хотел остановить матч после третьего инцидента с отключением света. Но тут уже вмешалось руководство Футбольной Лиги, напомнив арбитру, что игру можно переносить только в случае задержки более, чем на 30 минут. И неважно, сколько до этого пришлось останавливать матч. Находчивая публика включила фонарики на телефонах, создав на стадионе особую атмосферу. Твиттер уведомил своих болельщиков, чтобы те оставались на своих местах, ведь матч будет продолжен. Ну и конечно, в очередной раз извинились за принесённые неудобства.

Итого, во время игры на стадионе трижды отключали свет. Возможно, именно частые остановки матчи помешали «Борнмуту» найти свою игру, но арбитр встречи учёл время всех пауз, добавив к основному времени 28 минут. И уже на восьмой добавленной минуте «Бёртон» удвоил преимущество. Матч завершился со счётом 2:0. А твиттер хозяев продолжал веселить своих подписчиков.

Слова тренера и бесконечная благодарность

Главный тренер «Бёртона» Найджел Клаф сказал, что его команда заслужила эту историческую победу, несмотря на проблемы, которые доставили им бесконечные отключения света. Он был рад, что перебои со светом не отняли победу у клуба. И восхищался игрой Шаркича — автора первого гола.

СММ твиттера «Бёрнли», не уставая благодарил болельщиков за терпение.

Даже получаса не хватило клубу АПЛ, чтобы отыграться против команды из второго дивизиона английской футбольной лиги. Следующим же соперником «Бёртона» станет «Лестер».