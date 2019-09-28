Дилетте невозможно отказать в интервью! «Мисс Элегантность» на итальянском ТВ

Дилетта Леотта с 2010 года работает на итальянском телевидении. В 2016 -м эффектная девушка начала вести передачи о футболе. Один из выпусков с её участием высоко оценил Марио Балотелли. Он признался, что программы с такой ведущей смотреть гораздо интереснее, чем любые другие ТВ-проекты.
Дилетте 27 лет, она имеет юридическое образование. Некоторые коллеги даже дали её прозвище – Ботаник. В 2009 году Дилетта участвовала в конкурсе «Мисс Италия» и одержала победу в номинации «Мисс Элегантность». Несколько лет назад пользователи интернета активно обсуждали утечку её интимных фотографий в Сеть. Теперь Леотта успевает сниматься в музыкальных клипах, которые собирают по 40 млн просмотров, а также ведёт конкурсы красоты. Ну и про футбол, разумеется, не забывает.
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