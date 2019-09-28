Фанаты «Роды» выгнали владельца со стадиона. До него клуб мог купить русский

Группа болельщиков футбольного клуба «Рода», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, активно пытается избавиться от мексиканского владельца команды Маурисио Гарсии. Фанаты во время матча восьмого тура первенства против «Де Графсхапа» силой вывели функционера из офиса, который располагается на домашней арене, и вытолкали его за пределы стадиона. Конфликт между сторонами длится уже пару месяцев. Болельщики недовольны тем, что владелец за три месяца работы не вложил в клуб ни копейки.

Конфликт

Гарсия бесплатно получил 80% акций «Роды» в июне текущего года. Мексиканец пообещал ликвидировать долги клуба, который сейчас находится на грани банкротства, но до сих пор ничего не сделал. В 2017 году команду практически продали швейцарскому бизнесмену российского происхождения Алексею Коротаеву. Однако вскоре его арестовали в Абу-Даби по подозрению в махинациях, поэтому руководство голландского футбола сделку заблокировало. При этом Коротаев всё ещё владеет 20% акций клуба.

Ранее болельщики команды написали открытое письмо с требованием убрать Гарсию. В этом обращении они говорят о том, что он не только не погашает задолженность, но и присылает свои счета из отелей в клуб, а также берёт кредиты, которыми пытается закрыть зарплатные ведомости.



«Сейчас ситуация настолько нестабильная, что команда может лишиться лицензии. «Рода» просто исчезнет. Насколько мы знаем, у клуба есть альтернативные варианты, но о них надо думать только тогда, когда Гарсия попрощается с нами. Предлагаем как можно быстрее сделать это всем вместе», — сказано в открытом письме.

Прошлое владельца

Стоит отметить, что Гарсия уже не первый раз пробует себя в качестве владельца футбольного клуба. В декабре 2017 года мексиканец, как сообщалось, приобрел 84% акций испанской команды «Реала Мурсия». Однако предыдущий владелец Рауль Мора пытался через суд вернуть себе право сохранить активы.



В процессе спора двух функционеров клуб увеличивал свои долги. По итогу они пришли к цифре в 53 млн евро. Футболистам деньги не платили, а болельщикам приходилось собирать средства, чтобы покупать команде мячи для тренировок. Гарсия же, посмотрев на всё это, исчез.



«Рода» на протяжении многих лет выступала в элитном дивизионе чемпионата Нидерландов. В сезоне-1955/56 команда выиграла национальное первенство. Также на её счету две серебряные медали и два трофея Кубка Нидерландов.



В прошлом сезоне «Рода» вылетела в первый дивизион и сейчас занимает 16-е место из 20. После восьми туров в активе команды шесть очков.