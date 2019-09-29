Ещё недавно Лунёв был лучшим вратарём России. Теперь он регулярно ошибается

Сразу возвращаемся на год назад. Мы в сентябре 2018-го. Недавно закончился ЧМ-2018. Три вратаря нашей сборной на мундиале:



• Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде.



• Лунёв – очевидный первый номер сборной.



• Габулов на тот момент ещё не знал, что закончил с футболом.

В сентябре 2018 года сборная России провела две встречи и в обеих победила.



Турция – Россия – 1:2 (Лига наций)

Россия – Чехия – 5:1 (товарищеский матч)

Андрей Лунёв отыграл оба матча по 90 минут. Едва ли кто-то скажет, что единственный гол от турок или чехов был забит по вине вратаря. Явно нет. Мог выручить, но не удалось. Лунев спасал в других эпизодах.



После этих двух встреч (всё в том же сентябре 2018 года) вышло огромное интервью с Виталием Кафановым на казанском сайте «БИЗНЕС Online». Один из лучших тренеров вратарей страны на тот момент ещё работал в «Рубине». Среди прочего он говорил о вратарях сборной России:



«Представляю, если бы я сейчас был на какой-то момент в роли тренера, мне бы пришлось выбрать – это очень сложно. Игорь – да, Лунёв – да, но всё остальное… Сейчас вызвали Гильерме и Шунина – они заслужили».



Теперь эти слова кажутся неоднозначными, но на тот момент представлялись неоспоримыми. Было стопроцентное ощущение, что именно Лунёв – сменщик Акинфеева в сборной. Но что-то пошло не так.

***

Возвращаемся в наши дни. Вот закончился матч «Локомотива» с «Зенитом» – это была не только борьба за чемпионство в РПЛ, но ещё и встреча двух вратарей сборной России. Явно двух основных кандидатов, судя по тому, кого вызывает Черчесов. И что мы увидели? Две ошибки.

На 38-й минуте Лунёв не рассчитал траекторию полета мяча, вышел из ворот на перехват, но не дотянулся. Первым оказался Смолов. Ошибочный выход из ворот был бы понятнее, если бы нападающий оставался неприкрытым – тогда риск в значительной степени оправдан. Смолов же бил при сопротивлении двух защитников. От пропущенного мяча «Зенит» спас VAR, что не отменяет ошибку Лунёва на выходе.

На 48-й минуте Лунев пропустил с дальней дистанции, откуда вратари не должны пускать. Только если случится рикошет (в таких случаях обвинять вратаря бессмысленно). Здесь же мяч после удара Крыховяка никого не коснулся. Вероятно, Лунёв не видел момент удара из-за Барриоса.

Сразу вспомнился другой матч «Зенита» с «Локомотивом» – встреча за Суперкубок, где к Лунёву возникли вопросы по двум голам. И когда забивал Смолов, и когда отличался Миранчук вратарь пропускал в ближний угол. Затем в первом же туре вратарь «Зенита» в Тамбове пропустил удар по центру ворот (Муйва бил из-за пределов штрафной).

Увы, статистика по вратарям менее релевантна, чем по полевым игрокам. Поэтому на практике именно грубые ошибки являются ключевым показателем. Именно из-за них принято ставить на следующий матч другого голкипера, хотя в данном случае вряд ли Семак на это пойдёт. В проигрыше «Локомотиву» точно не стоит винить лишь голкипера.

Однако если говорить о первом номере сборной России, то этот матч ещё больше сдвинул чашу весов в сторону Гильерме. Он и без того в 2019 году сыграл во всех шести матчах сборной. Хотя и Гильерме, кстати, далеко не безупречен. В Леверкузене мяч прошёл чуть ли не сквозь него, когда он должен был спокойно забирать «свечу» в руки без какого-либо сопротивления. Однако каким-то непостижимым образом из-за ошибок Гильерме его команды практически не пропускают. У Лунёва, скорее, наоборот.