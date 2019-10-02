Год назад ЦСКА обыграл «Реал». Как изменилась трансферная стоимость «армейцев»

Год назад в «Лужниках» ЦСКА вошёл в историю: обыграл «Реал». Уже через полторы минуты после стартового свистка Никола Влашич открыл счёт, который так и не изменился до конца матча. Даже несмотря на красную карточку Игоря Акинфеева и дебют молодого Георгия Кырнаца на последних минутах. Закрепили свою победу «армейцы» в Мадриде, где на «Сантьяго Бернабеу» хозяева пропустили три, а сами забить снова так и не смогли.

Ещё одно чудо в «Лужниках»! Теперь от ЦСКА Следом за сборной Испании в Москве проиграл легендарный «Реал».

Нам стало интересно, как изменилась трансферная стоимость игроков ЦСКА после октябрьской встречи с «Реалом». Да, «армейцы» даже не вышли в Лигу Европы, но говорить о себе после двух побед над одним из лучших клубов мира однозначно заставили.



Итак, мы учитывали три показателя: цена до матча с «Реалом» (последнее обновление стоимости было в августе-сентябре), после (обновились либо 15 октября, либо в декабре) и текущая. Все данные взяты с сайта transfermarkt.ru.



Если высчитывать в процентном соотношении, то больше всех подорожал полузащитник Ильзат Ахметов, а потерял в цене – Алан Дзагоев.

Пускай вас не удивляет снижение стоимости капитана команды. После определённого возраста цена футболистов на transfermarkt в 95% случаев меняется в одну сторону — уменьшения. Акинфееву, напомним, уже 33.