Молодёжку «Зенита» разнесли в пух и прах. Счёт на табло ужасен

Молодёжная команда «Зенита» до 19 лет под руководством Константина Зырянова проиграла со счётом 1:7 сверстникам из «Бенфики». Матч проходил в рамках юношеской Лиги УЕФА в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».

Последнее место

Уже к 20-й минуте матча «Зенит» горел 0:3. Первый тайм с таким счётом и завершился. Единственный мяч в ворота португальцев был забит с пенальти при счёте 0:6. Автором этого мяча стал Вадим Симутенков, сын бывшего футболиста, а ныне ассистента Семака в «Зените» — Игоря Симутенкова.

На послематчевой пресс-конференции старший тренер молодёжки «Зенита» Константин Зырянов говорил о разнице в уровне подготовки команд: «Разница в классе есть. Не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная. Я уже ребятам сказал, что это не их вина — нужно начинать с семилетнего возраста. Там копать, как футболисты «Бенфики» готовятся. Потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах».



Зырянов признался, что к «Бенфике» команда подготовилась плохо: «Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что быстрая обученная команда. Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению. Но было видно, что ребята были немного испуганы, в нашем молодежном первенстве просто нет таких соперников».



После двух проведённых матчей у молодёжной команды «Зенита» всё очень плохо: 11 пропущенных мячей и последнее место в группе. От «Лиона» команда Зырянова пропустила 4 мяча, проиграв со счётом 2:4.

Не первое поражение

Ровно два года назад молодёжная команда «Бенфики» уже играла с командой из России — с молодёжью из ЦСКА. Матч также проходил в рамках юношеской Лиги Чемпионов и закончился крупным поражением армейского клуба – 1:5.



Тогда единственный мяч в ворота португальского клуба забил Виталий Жиронкин, который сейчас на правах аренды выступает за «Балтику» из Калининграда.