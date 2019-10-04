Португалия дышит в спину. Уже в следующем туре мы можем потерять шестое место

После матчей 2-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы обновилась таблица коэффициентов УЕФА.



Благодаря победе санкт-петербургского «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) нам удалось сохранить свою шестую строчку. И если «Локомотив» достойно и ожидаемо проиграл мадридскому «Атлетико» (0:2), то в Лиге Европы ЦСКА и «Краснодар» крайне неудачно сыграли с испанскими клубами.



«Армейцы» дома уступили дома «Эспаньолу» (0:2), занимающему 18-е место в Ла Лиге. «Быки» в Краснодаре проиграли скромному «Хетафе» (1:2), который находится в Ла Лиге тоже в нижней части турнирной таблицы (16-е место).

Португальские клубы

Единственный португальский клуб в Лиге чемпионов — лиссабонская «Бенфика». Проиграв «Зениту», она не принесла ни очка в таблицу коэффициентов.

В Лиге Европы португальские команды выступили тоже не очень удачно. Победу смог одержать только «Спортинг», который со счётом 2:1 одержал победу над австрийским клубом ЛАСК. Обидчик «Спартака» — «Брага» — в своей группе сыграл вничью 2:2 со «Слованом» из Братиславы. А вот «Порту» и «Витория» свои матчи проиграли. «Драконы» уступили в гостях швейцарскому «Янг Бойз» — 0:2, а «Витория» дома минимально проиграла немецкому «Айнтрахту».

И что теперь?

Благодаря поражениям «Порту» и «Витории», а также победе «Зенита» нам удалось сохранить шестое место в таблице. И всё же отрыва уже почти нет, и португальская лига почти сравнялись с нашей по рейтингу. Сейчас нас разделяет всего 0,100 очка. Коэффициент России составляет 43,549, Португалии — 43,449.

Таблица коэффициентов УЕФА

Для сравнения после матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы наш коэффициент составлял 43,216, а португальцев — 42,849. Несложно понять, что уже в следующем туре еврокубков мы рискуем потерять шестое место. А чтобы этого не случилось, наши клубы обязаны выигрывать матчи в группе и набирать очки.