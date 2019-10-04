Уникальный гол двойным ударом через себя. Игроки не сразу поняли, кто забил

В матче 25-го тура чемпионата Таиланда 12-я команда лиги «Накхон Ратчисима» встречалась с лидером и действующим чемпионом страны «Бурирам Юнайтед». Матч завершился победой последних со счётом 3:2, а настоящим украшением матча стал гол, забитый в компенсированное время.

Двойной удар через себя

Именно таким способом удалось забить в компенсированное арбитром время футболистам «Накхон Ратчисима». Сейчас расшифруем, что это значит.



К концу матча счёт на табло был 3:1 в пользу «Бурирама», и компенсированное время футболисты «Накхона» старались провести в атаке. В штрафную площадь последовал навес, на который откликнулись два футболиста. Они идентично сложились в штрафной и пробили через себя по воротам. При этом футболисты не помешали друг другу, и мяч всё же оказался в сетке ворот.

Счёт стал 3:2, а времени, чтобы забить третий мяч в ворота действующего чемпиона у «Накхона», уже не оставалось. Гол записали на полузащитника Критсада Хэмпивата. То ли решили, что его удар по мячу был более ощутимым, то ли в духе востока рассудили по старшинству — в мае футболисту исполнилось 35, а он всё ещё кладёт такие мячи!

Похожие ситуации

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2016/17 между «Халл Сити» и «Лестером» был забит очень похожий гол.



После подачи игрока «Халла» Роберта Снодграсса мяч пытался отправить в сетку защитник Кёртис Дэвис. Вратарь «Лестера» парировал мяч, который отскочил к футболистам «Халла» Абелю Эрнандесу и Адаму Диоманде. Оба игрока сложились и пробили через себя, отправив мяч в сетку ворот.



Этот гол стал первым в том сезоне, а на различных сайтах до сих пор фигурирует имя то Эрнандеса, то Диоманде. Официально же мяч был записан на Абеля. Этот гол всё же помог «Халлу» одержать первую победу в сезоне со счётом 2:1.