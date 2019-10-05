Очень смешной розыгрыш из Америки. Клуб РПЛ его уже повторил

В клубе «Тампа-Бэй Раудис» из второй по уровню лиги США умеют развлекаться. На днях игроки этой команды решили необычным способом подшутить над своим партнёром по команде. Футболисты «Тампы» поместили большую корзину в центр раздевалки и предложили одному из игроков отправить в неё несколько мячей для настольного тенниса. Игрок Леон Тэйлор не догадывался, что партнёры собираются его обмануть.
Трижды Тэйлору не удалось попасть в корзину, а четвёртым «мячом» оказалось сырое яйцо. Оно разбилось о лоб футболиста и упало на пол. Леон, не ожидав этого, бросился в бега. Партнёры побежали за ним, не в силах сдержать смех.
Тэйлор находится в клубе с 2018 года и играет на позиции нападающего. 26-летний американский футболист провёл за «Тампу» 20 матчей, в которых забил четыре мяча. Результативность, прямо скажем, не велика. Может, поэтому и не обижается на подобный стёб?
Первыми из российских команд прикол американских коллег повторили игроки «Оренбурга». Видео прилагается.
- 5 октября 2019
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