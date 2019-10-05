Видео: тяжёлая травма Льориса. Он потерял сознание от боли

После разгрома от «Баварии» неприятности «Тоттенхэма» продолжились в матче АПЛ с «Брайтоном». Уже на четвёртой минуте при неопасном навесе Гросса с левого фланга вратарь «шпор» Льорис странно сыграл на выходе. Он не зафиксировал простой мяч и выронил его, а сам завалился в ворота. Мопе добил и открыл счёт.
Видео доступно на «Чемпионате».
Но хуже пропущенного гола то, что Уго не смог встать. Более того, он даже перестал шевелиться. К нему сразу же бросились медики, им пришлось поднимать Льорису голову и дать ему кислород, чтобы восстановить дыхание. Через некоторое время он пришёл в себя. С поля Льориса унесли на носилках.
Видео доступно на «Чемпионате».
На повторе с другого ракурса хорошо видно, что именно произошло. Уго крайне неудачно упал, весом на руку, и рука вывернулась в локте в неестественном положении. Травмы локтя не только болезненны (Уго даже потерял сознание от боли), но и долго тянутся. Даже после восстановления требуется время на то, чтобы вернуть гибкость и скорость движения.
Видео доступно на «Чемпионате».
Эпизод шокировал игроков «Тоттенхэма», которые никак не могли вернуться в игру. «Брайтон» ещё до перерыва забил второй гол. Что касается Льориса, то необходимо отметить ещё один печальный для него факт. С начала сезона 2016/17 ни один вратарь АПЛ не допустил столько результативных ошибок. Это 10-й гол, который «Тоттенхэм» пропустил из-за его неудачных действий.
Чёрная полоса для классного вратаря. Пожелаем ему вернуться более сильным.
- 5 октября 2019
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