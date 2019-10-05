«Дети любят наших игроков, а равняются всё равно на Неймаров»

В Москве завершился турнир Всероссийского детского футбольного фестиваля спортивного портала «Чемпионат» среди детей 2008 и 2009 годов рождения. Благодаря фонду развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и футбольной Академии «Чертаново» этот проект сразу принял федеральный масштаб. С 30 сентября на «Арене-Чертаново» соревновались 32 команды из 17 городов России.

Если фестиваль и был детским, то страсти на поле и даже за его пределами кипели взрослые, невзирая на совсем испортившуюся погоду и зарядивший с самого утра мелкий дождь. Игрокам даже дважды понадобилась помощь доктора, беспрерывно дежурившего на бровке, а состав «Мордовии» из Саранска объявляли отцы игроков.

Решающие матчи турнира проходили одновременно на двух полях, за которыми на трибунах расположились самые верные и преданные болельщики — родители игроков. И их поддержка была совсем не хуже той, которые многие из нас привыкли слышать с фанатских секторов команд РПЛ. Например, когда альметьевский «Нефтеград» играл против ЦСКА и «Кубани» из Краснодара, группа поддержки «Нефтеграда» принесла с собой барабан, флаги и трещотки. Они постоянно подгоняли детей кричалками вроде «Верим в команду» и «Нужен гол».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Особо переживающие родители бегали по бровке, снимая на телефон происходящее и попутно подбадривая своих детей: «Держи, не отпускай его! Ну же, забегай!» «Нефтеград» упорно сражался в каждом поединке, но всё-таки уступил ЦСКА в серии пенальти (да, здесь всё по-взрослому).

Голы ребята тоже отмечали очень серьёзно: после одного из забитых пенальти игрок ЦСКА радостно перекрестился, а один из воспитанников «Динамо» после гола поклонился будто бы полностью заполненному стадиону. По окончании матча вся динамовская команда даже подошла к своим трибунам, чтобы вместе с ними прокричать традиционный заряд: «Только Яшин, только «Динамо».

«Условия для детишек улучшаются, но со скрипом»

После матча между ЦСКА с «Нефтеградом» мы поговорили с главным тренером команды «армейцев» 2009 года рождения Александром Бауманом.

— Такие турниры очень важны. Во-первых, для того, чтобы и мы, и команды из регионов пересекались почаще, потому что мы очень редко играем между собой. Для детишек это большой праздник, чем чаще такие турниры будут проходить, тем лучше. На этом турнире мы дали поиграть всем мальчишкам, чередовали составы, и сегодня играли ребята, которые не играли вчера. Будущие звезды? У всех есть шансы. Главное, чтобы они трудились, не думали, что за них кто-то и что-то сделает. Хочу сказать, что надо начинать как раз с детского футбола, чтобы весь российский футбол поднимался. Одним из этих аспектов и являются такие турниры. Нужно, чтобы их было больше, чтобы детишки имели игровую практику, много играли с разными соперниками, в том числе выезжали за рубеж. Также нужно, чтобы ребята серьёзно относились к футболу, потому что сейчас больший упор делается именно на школы и на образование. С одной стороны, это правильно, но с другой — футбол уходит даже не на второй и не на третий, а на четвертый план, даже в таких академиях, как наша. Сейчас детских турниров становится больше, но лет пять назад их можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Президент РФС заговорил о детско-юношеском футболе. К нему есть вопросы Тема наконец стала публичной, а значит пора поговорить серьёзно.

— Мы видим, что в регионах очень много хороших мальчишек. Мы были на мастер-классах в различных городах, проехали и Сибирь, и Черноземье, видели, сколько прекрасных пацанов есть в деревнях, в маленьких городках, и таким мальчишкам надо давать шансы, чтобы они могли играть с московскими командами. На этом турнире много знакомых тренеров, общались с ними. Условия по стране улучшаются, но всё равно со скрипом. Очень мало хороших условий, особенно в зимне-осенний период. Ребята занимаются в маленьких залах, на паркете, или вообще на улице, иногда тренировки вообще отменяются… Конечно, это большая беда нашего футбола. В Москве с этим ещё более или менее, и то манежа всего три. 12 миллионов жителей и всего три действующих манежа. Возьмем ту же Исландию — 300 тысяч жителей и больше 20 манежей. Сами понимаете, что это ещё поле непаханое.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Забивай, Мага!»

Чем ближе был финал – тем холоднее становилось на улице. Но юные футболисты не замечали ни погодных условий, ни случайно развязавшихся шнурков на бутсах. Энергетика на «Арене-Чертаново» зашкаливала, а градус борьбы повышался, так что детям было не до таких «мелочей». Атмосферу подогревали и тренеры команд – со всех четырёх сторон постоянно слышались их восклицания и эмоциональный подсказ.

Конечно, самым ярким в плане эмоций выдался финал между московской командой «Воробьёвы горы» и махачкалинским «Газовиком». Красивые финты, контратаки, ни один мяч ребята не отдавали без борьбы. А один из тренеров махачкалинской команды, кажется, не замолкал ни на минуту: «Мага, смотри, чуть быстрее перемещайся! Мага, твоя, я подсказываю! Мага, дыши! Здорово, Мага! Забивай, забивай!». И Мага забил, тут же побежал праздновать к своим наставникам. Махачкалинцы выиграли 2:0 – есть первое место среди команд 2009 года рождения.

Не менее напряжённой получилась и игра за третье место. «Ростов» уступил «Чертаново» со счетом 4:6. После финального свистка игрок «Ростова» упал на землю, закрыв голову руками. Конкуренция среди ребят была нешуточной, и было видно, что для каждого из них футбол – это реально больше, чем просто игра.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Футбольных школ у нас много, а турниров – нет»

Старший тренер «Ростова-2009» Сергей Едаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» отметил, что подобные турниры проводятся далеко не во всех регионах России, но именно за счёт их можно увидеть настоящие таланты, которые в будущем могут заиграть в наших сборных.

— Проведение детских турниров — это всегда польза для российского футбола. Здесь можно наблюдать много ярких малышей, которые, думаю, в дальнейшем будут пополнять ряды клубов Премьер-Лиги. Дети все очень талантливые. Что касается Ростова, то у нас проводится достаточно мало турниров, на которые мы можем приглашать команды из других городов. Это большая проблема. Футбольных школ много, и частных, и муниципальных, и больших проблем с полями тоже нет, но как-то так сложилось, что турниров, наоборот, достаточно мало.

Система подготовки игроков должна быть изменена. Или мы получим поколение травм Защита доклада по изменениям в детско-юношеском футболе.

— В этом возрасте тяжело определить, кто из ребят является будущей звездой. Есть детки, которых можно выделить, но дальше жизнь покажет, насколько они станут звездами. Равняются ли ребята на кого-то из ФК «Ростов»? Они любят наших футболистов за то, что они приносят им большую радость своими победами, но равняются скорее на более высоких звезд, Неймаров и Роналду. Они всех их любят, и Месси тоже».

Будем надеяться, что благодаря таким турнирам и фестивалям и в России будут свои Месси, Роналду и Неймары. А «Чемпионат» поможет этому не только словом, но и делом.