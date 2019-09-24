Система подготовки игроков должна быть изменена. Или мы получим поколение травм

На днях моя дочь-первоклассница потеряла смарт-часы. Ей были куплены новые (дешевле, иначе такими темпами можно разориться), она получила наказ следить за ними и ответила на него так: «Ой, ну они же не такие дорогие, как старые». Легко списать на разбалованность, но это не совсем так. Проблема в том, что система координат и ценностей в мире серьёзно изменилась, а система образования осталась удовлетворять требованиям старого времени. Сегодня уже с первого класса необходимо преподавать экономику, как это делают, к примеру, в Нидерландах. Там появилось понимание, что детям в сегодняшних условиях необходимо сразу объяснять ценность денег, откуда они берутся и почему нелегко покупать смарт-часы раз в неделю. Делать в школе это необходимо, потому что только нейтральный человек сможет добиться понимания у ребенка — родители все равно всегда все простят. Вырвут на себе волосы от ярости, но купят новое.

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Таким образом, важнейшим условием современной жизни является способность выстроенных систем подстраиваться под реалии. Общество (или закрытая система) становится тем успешнее, чем быстрее понимает необходимость подстраиваться и видит меры, как это предпринять.

Теперь о том, как это относится к футболу. На днях я смотрел тренировку детской команды, в которой работает достаточно прогрессивный для России молодой тренер. Это было действительно неплохое и интенсивное занятие, частично основанное на довольно известной методичке академии «Шальке» то ли конца 90-х, то ли начала 00-х годов (вы легко сможете найти её на YouTube). Моё наблюдение заключалось в том, что любые моторные движения в начале тренировки и ближе к ее завершению давались абсолютно всем мальчикам с одинаковыми сложностями — вне зависимости от их комплекции. Это аномалия.



Дело состоит в том, что методички для ДЮСШ даже до самых прогрессивных из наших тренеров дошли в лучшем случае из конца 90-х (а обычно — из 70-80-х). И если мир не слишком изменился между 70-ми и 90-ми, то за последние 20 лет случился эволюционный скачок, который требовал корректировки в том числе и в системе физико-технической подготовки молодых игроков. Во-первых, сильно улучшилось качество естественных полей. Во-вторых, широко распространились искусственные газоны. И самое главное: изменился и продолжает меняться порядок двигательной активности детей.

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Сравните ситуации в своих дворах сейчас и 15 лет назад. Детей физически стало больше, но на улицах их меньше. Они меньше бегают в повседневной жизни, меньше лазают по деревьям и меньше играют в футбольный квадрат на плохом асфальте. Цивилизация предоставила им более пассивные развлечения: смарт-телевизоры с доступом к YouTube, планшеты и дешёвый мобильный интернет. Можно относиться к этому отрицательно, но нельзя отрицать факт изменения ситуации. И если принимать этот факт во внимание, нельзя не корректировать написанные для детей с другим двигательным поведением методички. Делать это нужно не на глаз, а используя любые доступные научные и технические средства.

Нет ничего удивительного в том, что подстроившиеся в образовании под изменения Нидерланды одними из первых обратили внимание и на футбол. Юношеский тренер Берт Хендрикс объясняет необходимость корректировок на простом примере: «Раньше вернуться домой с дыркой в штанах автоматически означало быть наказанным. В итоге, играя в футбол во дворе, ты всегда думал об этом и старался устоять на ногах». Хендрикс объясняет этим ухудшение координационных навыков и сходится со мной в мысли, что цивилизационный аргумент «купят новое» оказал значительное влияние — даже на футбол.

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Хендрикс стал инициатором создания новой системы тренировок для детей, учитывающей изменения в двигательной активности. Для разработки он привлек фитнес-тренера, двух опытных физиотерапевтов и, что важно, шестерых молодых физиотерапевтов — со свежими и современными взглядами на работу. Их основные опорные пункты построены вокруг трёх возрастных блоков — 8-11 лет, 12-15 лет и 16-18 лет.



8-11 лет: только в этом блоке работа над моторными навыками ведётся отдельно исключительно отдельно от игровой части тренировки; закладываются беговые, а не силовые характеристики, компенсирующие отставание в бытовой двигательной активности.



12-15 лет: физическая работа интегрируется в командную часть тренировки, существенно сокращая разминочную часть (на мой взгляд, это важнейший момент: в возрасте самого быстрого развития технических навыков необходимо больше времени проводить с мячом); работа индивидуализируется, так как с 12 до 15 у всех в разное время и с разными сложностями происходит скачок роста; только после ростового скачка компенсируется работа над силовыми навыками.

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16-18 лет: физическая работа становится частью игрового метода конкретного тренера, развивая мальчика тактически. Пример: если тренер ориентируется на создание на поле треугольников, то необходимо работать над косыми передачами, а значит — над расположением тела при приёме таких передач, ловкостью. Работа над этим закладывается уже с учётом скоростно-силового развития игроков.

Этот метод несколько отличается от широко известной и копируемой повсеместно структуры De Toekomst — академии амстердамского «Аякса». Таким образом, в футбольной культуре одной страны формируется дискуссия, в которой позиция одной из самых сильных школ мира не выглядит выигрышной — так начинается процесс футбольной эволюции, который неизбежно приведёт Нидерланды к качественному скачку через 10-12 лет.



Относительно щадящий режим подведения мальчиков к профессиональному футболу, предлагаемый Хендриксом и его группой, предполагает снижение травматичности, и первые тесты (вся работа ведётся под строгим наблюдением специалистов) показывают, что эффект достигается. Этот эффект на самом деле тройной. Во-первых, чем меньше дней мальчик пропустит до 18 лет, тем более готовым физически он будет ко взрослому футболу. Во-вторых, снижается риск хронических повреждений. В-третьих, далеко не все мальчики станут профессиональными футболистами, и важно помнить, что футбольная академия несёт солидарную ответственность за здоровье мальчика, как гражданина страны. Необходимо выпустить его в самостоятельную жизнь как можно более здоровым.

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Это важнейший момент. Учитывая изменившуюся моторную активность детей, при сохранении старых методик подготовки мы рискуем получить поколение футболистов, которое поголовно будет измучено хроническими травмами. Корректировки, которые принимаются в странах, восприимчивых к принятию условий времени, рано или поздно (скорее рано) станут повсеместными, а затем и непрерывными. Можно с уверенностью сказать, что тренерское образование в ближайшие семь-десять лет станет гораздо менее важным фактором для специалистов из академий, чем адаптивность, способность анализировать и принимать решения, идущие вразрез с консервативным поведением футбольного сообщества.