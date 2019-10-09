«Драма? Трагедия? Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина

9 октября 1999 года принято считать траурной датой в истории отечественного футбола. По ходу матча с Украиной, в режиме онлайн, сборная России даже возглавляла таблицу четвёртой отборочной группы Евро-2000. А в итоге финишировала только третьей, за Францией и Украиной, за границей стыков. Драматизм ситуации усилил тот факт, что решающий мяч в свои ворота хозяева забросили, в сущности, сами себе – руками бедняги Филимонова. Пожалуй, более глубоких потрясений футбольная Россия ни до, ни после 09.10.1999 не переживала.

Россия — Украина — 1:1 (0:0)



9 октября 1999 г. Отборочный матч чемпионата Европы–2000.

Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 78 600 зрителей.



Россия: Филимонов, Хлестов, Хохлов, Смертин, Аленичев, Дроздов, Онопко, Карпин, Титов, Панов (Семак, 79), Тихонов (Бесчастных, 61).

Тренер: Романцев.



Украина: Шовковский, Лужный, Мизин, Головко, Ващук, Дмитрулин (Ковалёв, 75), Максимов (Мороз, 77), Гусин, Скаченко (Микитин, 41), Шевченко, Ребров.

Тренер: Сабо.



Голы: Карпин (75), Шевченко (88).



Предупреждение: Хлестов (49).

Воссоздать атмосферу знаменитого противостояния нам помогут публикации газет и немногочисленных интернет-сайтов (представьте себе, первых ещё было больше, чем вторых) 20-летней давности. Тогда некогда братские республики враждовали только на спортивном поприще…

«Команда» (Украина)

«Боже мой, что же это все-таки был за Футбол! Какой же был накал страстей, какое напряжение, а? Эмоции. Сказать, что они били через край, значит, не сказать ничего. Причем как на поле, так и на трибунах (к слову, мне довелось побывать не на одном матче такого уровня, но, признаться, такой мощной поддержки, какую имела в субботний вечер сборная России, еще не приходилось наблюдать ни на одной арене Европы). Это было какое-то сумасшествие, и удивляться не стоит. На карту было поставлено всё (надеяться на «размен» в Париже, при котором ничья в Москве оставляла французов третьими, было бессмысленно). Тем более что соперник был — принципиальнее не придумаешь. Отношения Украины и России на футбольном поле никогда не были простыми, Но высшим силам было угодно, чтобы 9 октября они достигли точки кипения…»

«Футбол» (Россия)

«Шла 87-я минута матча. У самой бровки поля на правом фланге нашей обороны Смертин нарушил правила в борьбе с Мизиным. Судья назначил штрафной удар. Подобных ситуаций в игре бывает десятки, и никакой угрозы воротам они обычно не представляют, тем более что до этих самых ворот было по диагонали метров сорок, да еще под острым углом. К мячу поспешил Шевченко, лучший нападающий сборной Украины, который, как ни парадоксально, не забил до этого в отборочном турнире чемпионата Европы ни одного гола. Остается только гадать, что он задумывал, нанося удар, — то ли бил по воротам, то ли делал навесную передачу партнерам. Мяч полетел сильно и с подкруткой. Филимонов, чуть выйдя из ворот, давал указания партнерам, где им лучше расположиться, и, судя по всему, в решающий момент потерял ориентировку. Так или иначе, но, увидев высоко летящий мяч, он начал пятиться назад. Руки вратаря соприкоснулись с мячом в самый неподходящий момент, когда его корпус был отклонен назад. Попытка поймать или отбить мяч привела к тому, что тот стукнулся о мокрый грунт и, как среднестатичный бутерброд, который всегда почему-то падает маслом вниз, отскочил не в поле, а в ворота. Так счет стал 1:1, что было концом наших надежд на выход в финальную часть европейского чемпионата».

«Спорт-экспресс» (Россия)

«Отчего-то мы привыкли быть снисходительными и рассуждать, что человек — не машина и каждый-де имеет право на ошибку. Но такой ошибке нет прощения. И оправдание «С каждым бывает» — здесь неуместно.



К сожалению, нынче подзабыта поговорка, что вратарь — половина команды. Сама футбольная специализация выводит голкипера из общего ряда, наделяет его большей ответственностью, чем любого другого игрока. И оцениваться его действия должны совсем по иной, более жесткой шкале. Ошибка форварда, не забившего верный гол, может выглядеть сколь угодно непростительной — но она несравнима с ошибкой того, кто «часовым поставлен у ворот». Выбрав вратарскую профессию, Александр Филимонов должен был отдавать себе отчет в том, какой груз ляжет на его плечи. И каким будет спрос в случае неудач.



9 октября 1999 года ему удалось невозможное. Своей нелепой ошибкой он вмиг сделал несчастной целую страну. Такое не под силу ни одному политику».

День Разбитого Сердца Наш обозреватель ровно 14 лет спустя вспоминает об игре, которая стала одним из самых тяжких потрясений для всех российских болельщиков.

«Киевские ведомости» (Украина)

«Что и говорить: жаль было вратаря, жаль было всю футбольную Россию. Но разве наши ребята, продемонстрировавшие в этом матче и свои лучшие игровые качества, и потрясающую волю к победе, заслуживали поражения? Вопрос, понятно, риторический. Мы вправе поднять фужеры с шампанским и провозгласить: браво, национальная сборная Украины!»

«Московский комсомолец» (Россия)

«Нет слов. Просто нет слов. Воскресным утром сижу на работе и тупо пялюсь в компьютер. Что можно написать после того, что произошло с нашей футбольной сборной на 88-й минуте матча с Украиной? Как это назвать? Драма? Трагедия? Несчастный случай? Катастрофа? Но – всё не то. Нет слов, которые подойдут в такой ситуации. Одна боль».

«Советский спорт» (Россия)

«Сказка о золушке, которая на наших глазах превращалась в принцессу, имела, увы, печальный конец. Создававшаяся по крупицам команда сумела выиграть шесть подряд отборочных матчей, но в седьмом, самом главном, нас ждало жестокое разочарование, настоящая драма. Чуда, в которое с какого-то момента начали верить миллионы россиян, всё-таки не случилось. И наша сборная во второй раз подряд пропустит финальные игры — на этот раз европейские.



Развязка, наступившая в субботу в четвертой отборочной группе, лишний раз убедила, что чудес в футболе не бывает. А если и бывают, то не в наших сказках. Госпожа Фортуна давно уже не балует вниманием российский футбол. И когда команда Романцева стояла в шаге от сенсации мирового масштаба, нас снова опустили на грешную землю. Роковой гол, пропущенный Филимоновым за две минуты до конца матча, явился своего рода напоминанием: команда, провалившая три первых матча, не вправе рассчитывать на успех. Мы бросили вызов неписаным футбольным законам, но те в конце концов взяли верх».

«Сегодня» (Украина)

«А вообще, не в обиду россиянам будь сказано, они сами себя сглазили. «Зацепили» на свою голову Андрея Шевченко… Игроки сборной отчего-то распетушились. Общий тон: «Да кто такой Шевченко?! Подумаешь, за «Милан» там что-то забивает…» Филимонов, кстати, был наибольшим оптимистом. Газеты российские покоя Андрею тоже не давали. Одни крестили дутой звездой, другие – «нашим парнем». А уважаемая многими «Комсомольская правда» дошутилась. Анекдот в пятничном номере: «Романцев подходит к Шевченко: «Андрей, желаю забить тебе гол. Престижа». Смех да и только…»

«Известия» (Россия)

«Если бы сборная Романцева выиграла у Украины, семиматчевая победная серия 99-го года стала бы самой красивой легендой отечественного футбола. Не дожили трёх минут. На исходе бездарного футбольного века наш футбол прошёл очищение высокой трагедией. Значит, следующее столетие будет для нас другим».

Драма Россия – Украина: 15 лет спустя 15 лет назад состоялся самый драматичный матч в истории России и Украины: 1:1 в «Лужниках», роковая ошибка Филимонова, безумный ажиотаж.

«Московские Ведомости» (Россия)

«Да, Филимонову сейчас не позавидуешь, ему сейчас невыносимо тяжело. Но не тяжелее, чем всем нам. Дело не в том, что мы не попали на чемпионат Европы, а в том, что мы проиграли матч, который должны были выиграть любой ценой, и проиграли тому, кому проигрывать не имели права. Утешить нас теперь может только поражение украинцев в стыковых играх за выход в финальную часть Евро-2000. Пусть мы умрём вместе – как вечные, непримиримые и достойные друг друга соперники!»

P.S.

Спустя месяц Андрей Шевченко отличился снова, но в Словении его гола даже для ничьей Украине не хватило. В ответ хозяева забили два, причём победный, авторства Ачимовича, чуть ли не с центра поля. Ответная игра в снежном Киеве завершилась вничью – 1:1. Ни Россия, ни Украина на Евро не попали. Его выиграла наша «одногруппница» Франция.

Воспоминания автора о матче Россия — Украина — в телеграм-канале «Футбыль».