Шотландцы придумали свой рейтинг сборных. В нём Россия была чемпионом мира

Сейчас Шотландия – обычная сборная. Чуть сильнее Финляндии, чуть слабее Египта, судя по рейтингу ФИФА. В её составе выделяются Скотт Мактоминей и Эндрю Робертсон, но нет суперзвёзд, которые привлекают болельщиков из других стран. В стране отношение к собственной сборной неоднозначное: мешают комплексы. Накануне матча со сборной России напомнить шотландским журналистам, что их команда заслуживает уважения, пришлось Артёму Дзюбе.

Дзюба наехал на шотландских журналистов. Он не согласен с их словами И на российских журналистов капитан сборной тоже наехал.

Но когда-то всё было по-другому. Сборная Шотландии – старейшая в мире, наряду с Англией, свой первый официальный матч она сыграла почти 147 лет назад. За эти долгие годы команда пережила столько взлётов и падений, что хватило бы на автобиографию-бестселлер.

Шотландия – лучшая. Правда, ей не с кем соревноваться

Всё разнообразие международного футбола в течение нескольких десятилетий сводилось к матчам стран Британских островов друг с другом. В ту эпоху Шотландия доминировала, проиграв всего два из своих первых 40 матчей. Оба – Англии, и соперничество именно с этой страной быстро вышло на первый план. За поражение 2:4 в первом гостевом матче на легендарном крикетном стадионе «Овал» шотландцы мстили долго и методично: следующие результаты включили победу в Глазго со счётом 7:2 и победу 6:1 в гостях на том же «Овале». И это только в XIX веке.

Стадион «Овал» сейчас. Крикетный матч Фото: Clive Rose/Getty Images

Вскоре страны Соединённого королевства навели порядок в матчах сборных: сделали их соревновательными. Домашний чемпионат Великобритании появился в 1884 году, проводился ежегодно и существовал ровно 100 лет. Вот в этом турнире шотландцы и демонстрировали своё превосходство: они выиграли больше половины чемпионатов до начала Второй мировой войны. Когда в Лондоне открылся стадион «Уэмбли» и сборная стала проводить официальные домашние матчи на нём, ситуация не слишком изменилась: первый матч Англии и Шотландии закончился вничью, а во втором англичане были биты 1:5.

Болельщики сборной Шотландии выбежали на поле «Уэмбли» к капитану Джеймсу Макмуллану после гостевой победы над Англией 5:1 Фото: H F Davis/Getty Images

Важно понимать, что тогда чемпионат Великобритании считался престижным. В первых чемпионатах мира страны Содружества не участвовали, потому что просто отказались вступать в ФИФА. В частности, Ассоциацию футбола Шотландии возмутила необходимость что-то платить за право участия в квалификации к чемпионату мира 1930 года. Есть пример и даже большего снобизма. В 1950 году чемпионат Великобритании совместили с отбором мирового первенства: первые две команды автоматически попадали на ЧМ-1950. Но та же Ассоциация футбола Шотландии посчитала, что это неспортивно. Проиграв Англии решающий матч и заняв второе место, сборная отказалась ехать на чемпионат мира. Кстати, в той команде не было тренера. Был управляющий комитет.

Впервые у сборной появился один главный тренер только через четыре года. Но и он сразу же подал в отставку: когда Ассоциация футбола Шотландии разрешила отправиться на ЧМ-1954 только 13 игрокам. Да, у ассоциации было к ФИФА что-то личное.

Победа Англии на ЧМ-1966: реакция шотландцев

Вскоре ситуация изменилась, причём на это ушло всего несколько лет. Новый директор АФШ решил, что нельзя дальше жить в коконе, и сборная Шотландии стала чаще пересекаться с окружающим миром. И с удивлением выяснила, что за 50 лет мир ушёл вперёд.

Шотландия умудрилась пропустить чемпионат мира 1966 года: перед последним матчем отбора сборную скосили травмы, и она проиграла Италии. Поэтому триумф Англии прошёл без участия главных соперников. Для шотландцев это стало таким ударом, что многие пытались любыми способами избежать новостей о турнире. В день, когда Англия в дополнительное время победила ФРГ, главные газеты страны, Scotsman и Herald, писали о чём угодно, кроме футбола. Естественно, на первых полосах не было даже упоминания о финале.

Труднее было тем шотландцам, которые жили в Англии. Ради того чтобы быть не в курсе того, как проходит финал, многие даже были готов идти на жертвы. Например, Денис Лоу. Один из важнейших футболистов в истории Шотландии, обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир сборной, а также легенда «Манчестер Юнайтед», он вспоминал, как провёл 30 июля 1966 года: «Ужасный день. Я играл в гольф в Манчестере. Шёл дождь, мой соперник был просто отвратителен: шёл без ошибок и в итоге обыграл меня. А после игры, когда я вернулся на базу, меня встретила толпа. Все улыбались, кричали и показывали четыре пальца – столько забила Англия. А я-то думал, что день уже не мог стать ещё хуже».

Королева Англии и Бобби Мур с кубком мира Фото: Keystone/Getty Images

Собственный рейтинг сборных

Прошло меньше года после победы Англии, и праздновали уже шотландцы. В апреле 1967 года чемпионы мира приняли шотландцев в рамках сразу двух турниров одновременно: чемпионат Великобритании был совмещён с отбором на Евро-68. Играли на «Уэмбли». Шотландия выиграла, Денис Лоу забил – страна настолько погрузилась в эйфорию, что после матча даже появился альтернативный рейтинг сборных (UFWC). Естественно, с Шотландией на первом месте: обыграли чемпионов — значит стали чемпионами.

Этот рейтинг стал настолько популярен, что существует в Великобритании до сих пор. В нём баллы начисляются не по правилам ФИФА, а как в боксе. Команда, которая обыграла лидера рейтинга, занимает его место и становится чемпионом – до тех пор, пока сама не проиграет. Учитываются все матчи основных составов взрослых сборных. В случае ничьей чемпион сохраняет титул. Правила есть на сайте UFWC, также рейтингу посвящена книга, опубликованная в 2011 году, и несколько статей.

По версии UFWC, среди чемпионов мира была и Россия, причём несколько раз. Если не брать годы Советского Союза, это случалось дважды: в 1995-96 годах (14 игр, почти 10 месяцев, до поражения от Италии на Евро-96) и в 1999-2000 годах (5 игр, до поражения от сборной Израиля). А в совокупном рейтинге (количество побед в статусе лучшей команды мира) Россия (считая матчи СССР) на пятом месте: 41 победа в 64 матчах.

Лучшая команда мира 1999 года по версии альтернативного рейтинга Фото: Tim De Waele/Getty Images

России далеко до Шотландии – абсолютно сильнейшей сборной планеты по совокупному времени, когда она лидировала в рейтинге. Это может удивить даже учётом своеобразной системы подсчёта. Как это возможно? Очень просто: несколько десятилетий, которые Великобритания провела в изоляции, дали огромное стартовое преимущество. Поскольку самым первым матчем считается матч Англии и Шотландии, а эти команды долгое время не выходили за рамки островов, остальные команды просто не учитывались. Поэтому к 1931 году, когда сборная Шотландии съездила на континент и проиграла Австрии 0:5 (соответственно после этого Австрия возглавила рейтинг), у неё было накоплено уже за 70 побед в статусе лучшей команды мира. У Англии было ненамного меньше. Именно эти две команды имели колоссальный стартовый отрыв к середине 30-х. Зато с тех пор к ним всерьёз подобралась Аргентина: 62 победы в 105 играх во главе рейтинга. Чуть ниже Нидерланды, а за ними Россия. Да, Россия выше Бразилии. У нашей сборной очень высокий процент побед (сказываются высокие результаты в товарищеских матчах). Та же Бразилия провела больше матчей во главе рейтинга, но «защитила титул» только 38 раз.

Это уютное зазеркалье, а в реальности дела у Шотландии намного хуже. Та победа над Англией в 1967 году была разовым успехом, в первую очередь эмоциональным, а в целом сборная Шотландии постепенно сужала диапазон результатов. Они становились всё более одинаковыми и средними: без провалов и достижений, но с последовательным регрессом. С 1974-го по 1990-й год страна пять раз подряд участвовала в чемпионатах мира, и все пять раз не вышла из группы. Дальше пошли пропуски, к 2019 году Шотландия пропустила уже пять турниров подряд и потеряла шансы выйти на Евро-2020. Она превратилась в обычную команду, где-то между Финляндией и Египтом. Но по крайней мере шотландцам есть что вспомнить.

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