Самые-самые крутые в РПЛ. Продвинутая статистика по итогам 12 туров

Чемпионат России ушёл на очередной перерыв, связанный с матчами национальных сборных. Пауза – лучшее время для подведения промежуточных статистических итогов сезона. Данные предоставлены компанией WyScout.

Самые скорострельные: минуты на гол

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, защищая трансфер Берга, на днях заявил, что, вообще-то, шведский нападающий имеет отличный показатель «затраченные минуты на гол». Подтверждаем: Маркус занимает аж первое место, отличается в среднем чаще, чем один раз за 90 минут. Другое дело, что форвардов красит стабильность, проверять такие цифры нужно на дистанции. Как, например, в случае с Шомуродовым и Соболевым – двум единственным представителям рейтинга, сыгравшим все 12 игр.

Бомбардиры «второго этажа»: голы головой

В тройке лучших по голам головой – главный спартаковский бомбардир этого сезона Жиго (ещё один мяч у французского центрального защитника – ногой), превосходный Шомуродов и Луценко. Последний, кстати, все свои мячи в сетку ворот соперников отправил именно со «второго этажа».

Дальнобойщики: голы из-за штрафной

С голами издалека в этом сезоне дела обстоят так себе. Лишь два футболиста забили более одного гола, а выделяется на общем фоне почётный «железнодорожник» Крыховяк. Пожалуй, один из лучших футболистов чемпионата на данный момент.

Везучие и невезучие: разница между голами и ожидаемыми голами

В таблице снизу мы можем проследить соотношение реальных голов главных российских бомбардиров и ожидаемых. Модель xG суммирует все удары футболистов, присваивает каждому из них число, в зависимости от того, насколько позиция выгодна. Как видим, Соболев забил больше, чем имел реальных моментов, Шомуродов – намного больше, а Чалов, напротив, испытывает проблемы с реализацией.

Самые бьющие: количество ударов

Сюрприз-сюрприз! На почётном первом месте – динамовец Панченко, который всегда любил пристреливаться издали, по поводу и без него. Вот и в нынешнем сезоне, скудном для бело-голубых на голы, Кирилл не изменил себе. Он далеко впереди всех по среднему количеству попыток, и, конечно же, подавляющая часть из них (29 из 40 суммарных) выполнена из-за пределов штрафной. Шюррле, который в первых матчах «Спартака» тоже бил из любой позиции, занимает вторую строчку. Далее в таблице жёсткая конкуренция.

Мастера дриблинга: количество обводок и процент успешных

Если вам когда-нибудь скажут, что в чемпионате России минимум ярких игроков, не верьте! Сразу четыре футболиста РПЛ свыше 10 раз за матч вступают в дриблинг, а лидеры всё те же – Бериша, Лесовой, Бакаев и Вандерсон сверкали ещё год назад. Зато появление Кварацхелии и Зиньковского – приятное событие.

С точки зрения эффективности дриблинга равных из этого списка нет Лесовому. Остальным стоит совершенствоваться, чтобы количество чаще переходило в качество.

Главные ассистенты: ключевые передачи

Перевоплотившийся из бомбардира в универсального бойца-оттянутого форварда Дзюба по-прежнему крайне полезен в роли ассистента. Он выиграл свою гонку в прошлом сезоне и запросто может повторить подвиг в новом чемпионате. В среднем Артём выдает за матч по 1,42 передачи под удар (а голевых пасов у него уже 6). Но есть футболист, который точно составит достойную конкуренцию: у Ионова из атакующего «Ростова» по 1,55 попытки и 5 результативных передач.

Главные глубинные диспетчеры: передачи в финальную треть

В данной таблице фиксируется количество передач, выполняемых со своей половины поля или центральной зоны в финальную треть (зону чужой штрафной и возле неё). Больше всего пасов у динамовца Каборе (у которого, правда, проблемы с качеством), а также краснодарца Камболова и ростовчанина Норманна.

Самые надёжные бойцы в обороне: процент выигранных единоборств

По проценту выигранной борьбы в защите нет ни одного игрока, который соответствовал бы уровню великолепного Чорлуки. Немного отстают от него два партнёра по клубу – Хёведес и Мурило. В полном порядке и представители «Зенита» — центральный защитник Иванович и опорник Барриос.

Мастера по игре головой: процент выигранных единоборств вверху

Вы удивитесь, но в рейтинге игроков, наиболее часто вступающих в среднем в верховую борьбу, Дзюба только на 15-м месте. И это ещё раз намекает на то, насколько изменились функции у Артёма. В десятке лидеров сразу девять нападающих и лишь один защитник.

Зато по показателю качества верховой борьбы в десятке – сплошные представители обороны. И вновь Чорлука на первом месте. Ведран имеет аномально высокие цифры.