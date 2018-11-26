На багаже Пилипчука. Как Кононов изменил «Спартак»

Если бы Рауль Рианчо дал сейчас ещё одно интервью и попробовал описать игру бывшей команды, думаю, он тоже бы не сдержался, помотал головой и по примеру Аленичева произнёс два знаменитых коротких слова: «Не то!» «Спартак» в первом же туре предстал в новом виде, отказался от идей прежнего тренерского штаба и использовал принципы, которые Рианчо и поздний Каррера не принимали.



Перед матчем мы пробовали предугадать структуру и состав красно-белых и написали прогнозирующий текст.

В воскресенье – первый матч «Спартака» при Кононове. Какой будет новая команда? Прогнозируем атакующее веселье и возвращение к 4-2-3-1.

Во многих пунктах ожидания сбылись, в чём-то Кононов немного удивил (например в ставке на «стариков»), а какие-то решения были приняты из-за внешних факторов (плохое самочувствие Зобнина, поздний прилёт Мельгарехо).



Но общую тенденцию мы уловили верно. Кононов постарался сразу же исправить все ключевые моменты, негативно влиявшие на футбол команды на старте сезона, и провёл комплекс необходимых действий: ушёл от пагубной для нынешнего состава схемы 4-3-3, вернулся к гибкой атаке, выпустил одновременно Луиса Адриано и Зе Луиша, поставил дополнительного опорника рядом с Фернандо.

А теперь – чуть подробнее.

От жёсткости – к гибкости

К концу кратковременной эпохи Рианчо в «Спартаке», кажется, не осталось ни одного футболиста, которому бы нравился тактический подход испанца. Привязанность к зонам, изолированность атакующих групп друг от друга, широкие фланговые позиции, перемещения только в рамках разрешённой циркуляции в структуре, отсутствие возможностей для импровизации – всё это ограничивало способности ключевых исполнителей, которые так и не освоили правильное движение.



Кононов все наработки Рианчо сразу же перечеркнул и выбросил в ближайшую урну. Против «Крыльев» «Спартак» вышел с гибридной схемой (что-то среднее между 4-2-3-1 и 4-4-2), где никто из атакующей четвёрки не привязывался строго к своей позиции, а постоянно перемещался и менялся местами с партнёрами. Ломовицкий – в меньшей степени.



Это очень напоминало времена работы Романа Пилипчука в паре с Каррерой, когда как таковой постоянной системы в атаке у команды не было, но это не мешало за счёт класса футболистов, анализа слабых сторон соперников и давления в нужные точки много забивать. Не знаю, сам ли принял решение Кононов или посоветовался с игроками (послушайте, как, например, его хвалит Ханни), но сейчас это должно помочь.

Времени построить стабильную игру у нового тренера не было. И предоставить классным футболистам свободу творчества, чтобы по крайней мере не мешать им, – самое правильное решение.

Связка «ЛуЛу» – возвращение

Луис Адриано и Зе Луиш – два больших мастера, одни из лучших форвардов в нашем чемпионате, великолепно дополняющих друг друга. Когда Рианчо и Каррера стали вдруг усаживать одного из них на лавку, это резко уменьшило пробивную мощь команды. Когда в паре случаев Луис Адриано всё-таки выходил одновременно с Зе, но в широкой позиции на фланге, это тоже было странным промежуточным решением.

Кононов уже чётко объяснил: состав он определял таким образом, чтобы играть именно в двух центральных форвардов. Конечно же, они не всегда синхронно действовали в штрафной (тот же бразилец постоянно менялся позициями с Ханни и уходил на фланг), но в нужный момент часто сдваивали центр нападения.

4-3-3 запомнились изолированным от общекомандных действий Зе Луишем, превратившемся в мишень для бесконечных фланговых подач. С «Крыльями» мы увидели двух вовлечённых в игру форвардов, а во втором тайме именно их взаимодействие позволило забить самый важный гол, с которого начался переворот.

Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.

Свободный художник Ханни

Формально алжирский футболист вновь вышел на фланге, но прикреплён он к нему не был и мог не только оставлять бровку Луису Адриано, убегая в центр нападения, но ещё и опускаться в опорную зону для приёма мяча и разгона атаки. Ширину в таких случаях придавал подключением вперёд Комбаров.

Плавающая позиция позволила алжирцу интуитивно заполнять нужные зоны (что он делает великолепно) и получать мяч на относительно свободном пространстве, лицом к чужим воротам и в режиме не самой плотной опеки. В результате Ханни провёл один из лучших матчей за «Спартак», часто просил и получал мяч (39 передач — наибольшая вовлечённость из атакующей четвёрки), поучаствовал в большинстве опасных атак команды и выдал несколько сочных передач.

Но есть у этого расположения Софьяна и недостаток. При обороне, когда команда перестраивается на 4-4-2, на левом фланге оказываются Ханни и Комбаров, что повышает уязвимость зоны. Именно отсюда в первом тайме «Крылья» провели самый перспективный выпад с пасом Тигиева на Яковлева и прострелом вдоль вратарской.

Фернандо – «десятка»?!

Рядом с бразильцем появился Глушаков, и глубинный плеймейкер «Спартака» должен теперь чувствовать себя спокойно. В одиночестве, прикрываясь наличием двух инсайдов (которые всё равно оказывались после потерь высоко), его больше никто не бросит.



Кстати, любопытным фактом стало снижение доли Фернандо от общекомандных передач. Если раньше в лучших матчах, когда «Спартак» много владел мячом, он выполнял их больше, чем любой из центральных полузащитников, то вчера у него с Глушаковым пасов оказалось поровну: 52 (44) – у бразильца, 50 (39) – у россиянина.

Ближе к концу второго тайма, после замены Зе Луиша на Зобнина, Кононов неожиданно провёл эксперимент с переводом Фернандо на позицию «десятки» при 4-2-3-1. Продлился он всего 12 минут, до травмы Романа, и рассуждать о чём-либо пока рано. Сам главный тренер сказал на пресс-конференции, что рассматривает бразильца в том числе и в этом амплуа, но, честно говоря, есть большие сомнения, что ему хватит для этого подвижности.



Да, физика и рывки для «десятки» необязательны. Но умение разворачиваться на ограниченном пространстве, принимая мяч спиной к чужим воротам, уходить от опеки и быстро принимать решение – очень пригодится. Фернандо же хорош только тогда, когда одновременно видит перед собой и мяч, и всё поле. В глубокой позиции и на подборах он всё-таки полезнее. Хотя посмотрим: может, Кононов нас переубедит.

«Они лидеры и всегда отдаются на 100 процентов». Кононов объяснил выбор состава Главный тренер «Спартака» рассказал, почему сделал ставку на «стариков»: Глушакова, Реброва, Комбарова и Ещенко.

Какие предвидятся проблемы?

Ещё одно важное решение Кононова: Мельгарехо теперь нападающий. В воскресенье он вышел вместо Ломовицкого именно справа впереди и сильно помог спасти матч, а главный тренер на пресс-конференции намекнул, что как защитника он его рассматривать пока не хочет.



В связи с этим две новости. Хорошая: у «Спартака» появился ещё один крутой форвард. Плохая: слева остался безальтернативный Комбаров, и нужно будет включать все страховочные механизмы, чтобы его фланг не проваливался при контратаках соперника.

Если продолжать говорить о дефектах во вчерашнем футболе красно-белых, то ещё одним, несомненно, стали провалы в опорной зоне в конце первого тайма. Замаскировать слабую подвижность Фернандо был способен работоспособный Зобнин, однако теперь Роман выбыл до конца года. Глушаков хорош в подключениях вперёд, но не в объёме оборонительных перемещений и действий.

Судя по всему, до декабря включительно мы увидим примерно такой же «Спартак», как и в прошлом сезоне: отлично действующий на свободном пространстве, хуже — при массивной и плотной обороне, а также уязвимый к контратакам соперника из-за проблемных позиций.



Хотя это всяко лучше и симпатичнее, чем тактическое творение имени Рианчо. И этого должно хватить, чтобы достойно завершить 2018-й, после чего настанет время спокойно подумать над дальнейшим совершенствованием.