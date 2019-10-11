«Остапа иногда несёт...». Пламенная победная пресс-конференция Черчесова

На пресс-конференции было затронуто множество тем, включая свежее заявление президента страны Владимира Путина.

Станислав Черчесов: я даже не знал, как сыграли Кипр и Казахстан

— Показалось, что в первом тайме играли немного академично… Поэтому при полном доминировании не удалось забить. Ваше мнение?

— Со словом «академично» — не согласен! Мы старались нагнетать. Но соглашусь – и в перерыве подсказал ребятам, что в середине не нужны были одна-две лишние передачи. Лучше отдавать мяч сразу в те зоны, где опаснее.



— Правильно ли показалось, что после перерыва вы поначалу сознательно отдали мяч сопернику в обмен на свободные зоны впереди?

— Дело в том, что у каждой команды есть свои проблемы. Когда у Шотландии сзади оголено, если они некомпактны, в обороне действуют неудачно. Мы мяч специально им не отдавали, но быстрые атаки хорошо реализовали. Тем более когда со стандарта забили, намного легче стало.



— К сожалению, наши соперники – Кипр и Казахстан – не сыграли вничью, поэтому мы еще официально не решили свои задачи. Но с Кипром нас зато теперь устроит ничья. Легко ли будет настраивать команду на победу в таких условиях?

— Спасибо, что сказали, как они сыграли. А то я не знал. Как, говорите? 2:1 в пользу Кипра? Мы смотрим на себя. Я знаю, что мы сегодня победили 4:0. Наша задача – проанализировать матч, восстановить игроков, подготовиться к следующему сопернику. Ну и, конечно, решать турнирные задачи. Локальные и глобальные. Очки дают бонусы при жеребьевке финальной стадии Евро. Хотя сейчас есть такой нюанс, как разница в погоде. На Кипре будет жара, 25-26 градусов, то есть разница по сравнению с Москвой – почти 20. Но мы под флагом и гимном, нужно решать задачи.



— Сегодня в стартовом составе дебютировал Баринов. Как оцените его действия в связке с Оздоевым?

— Он уже выходил на замену несколько раз. Мы встраиваем игроков, которые достойны, в команду. Так вышло, что Зобнин травмирован, плюс сам Дмитрий в хорошей форме, поэтому и вышел с первых минут. С листа не так просто играть, Баринову и Оздоеву потребовалось время, но к концу матча они стали комфортно себя чувствовать. Более того – даже позволять себе излишки, на которые мы обратим обязательно внимание! А так могу поздравить Баринова с полноценным дебютом, как и Комличенко.



— Помимо блестящего результата, сборная становится ближе к болельщикам. Сегодня некоторые из них могли добраться до стадиона на фуникулёре. Как отнеслись бы, если бы команда тоже приехала в «Лужники» по канатной дороге, прокатилась над Москвой-рекой?

— Вас случайно не Остап зовут? Остапа иногда несёт… Вас, Остап, наверное понесло. Идея неплохая, но не для нас.



— Сегодня в Нижнем Новгороде был форум, на котором Владимир Путин высказал интересное предложение. Он сказал, что российским клубам следует перестать мериться кошельками, нужно создать прослойку, куда корпорации вкладывали бы деньги и равномерно распределяли их по клубам и федерациям. Как вы относитесь к такой идее?

— Я хорошо знаю работу вашего брата-журналиста. Могу сделать какие-либо выводы только в случае, если слышал всё от первоисточника. Я там не был и не слышал. А вам не верю. Поэтому не буду отвечать, вы могли что-то не так услышать.

— Есть ли моменты, которыми сегодня остались недовольны?

— В любой игре есть моменты, которые нужно обсуждать. Но игроки должны услышать это от меня, а не в газетах. Поэтому не будем устраивать разбор полётов публично.



— А что сказали команде в раздевалке?

— «С победой, готовимся к следующему матчу». В футболе есть два состояния – после игры и перед игрой. Вот мы уже — перед игрой.



— У Дзюбы после дубля стало суммарно восемь мячей, он может побороться за первое место в гонке снайперов отбора Евро-2020. Обсуждаете эту тему в команде?

— Нет! Мы эту тему вообще не затрагиваем. Он сам спокоен по этому поводу.



— А на Кипре он будет играть? Или побережёте?

— Нужно восстановить всех, посмотреть. Но вообще Артём — капитан команды. Естественно, мне бы хотелось, чтобы он был на поле.



— Был интересный эпизод в перерыве матча: Оздоев подошел к Ромащенко по пути в раздевалку и получил указания. После забитого гола Оздоев первым делом побежал к Мирославу Юрьевичу и принял от него поздравления. Какие наставления получил Магомед? Вы тоже присутствовали при том разговоре.

— Третий – лишний. Я был третьим лишним в разговоре. Есть нюансы, которые мы обсуждаем до игры. Если они захотят, сами расскажут вам.

Дзюба – просто машина!!! Ликуй, Россия, Евро-2020 у нас в кармане Шотландцы разгромлены в «Лужниках».

Стив Кларк: после первого гола игра рассыпалась

— Что произошло после перерыва? Первый гол, необязательный, мы пропустили после углового, — подвёл итоги главный тренер шотландцев.

— И игра просто ускользнула от нас, рассыпалась. Футболисты потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.



— Футболисты так легко теряют уверенность? Что нужно сделать, чтобы этого больше не происходило?

— Тяжёлая работа. Вот что нам нужно. Возможно, помогут несколько перемен в составе. Важно понимать, что соперники, против которых мы играли – Бельгия, Россия – очень хорошие и сильные.



— Работа тренера сборной Шотландии оказалась тяжелее, чем ожидалось?

— Когда проигрываешь два матча подряд со счётом 0:4, приятного мало… Но я человек закалённый, продолжаем работать.