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Россия – Шотландия – 4:0, 10 октября 2019, Артём Дзюба, реакция соцсетей

Россия – Шотландия – 4:0, Дзюба и соцсети
Богдан Горбунов
«Дзюба — бог футбола!» Но и сборной России по регби Артём бы пригодился
Реакция соцсетей на крутое выступление российского форварда в матче с Шотландией.
Футбол / Евро-2020 0

В 7-м туре отборочного турнира к Евро-2020 сборная России без проблем обыграла шотландцев, забив четыре безответных мяча, два из которых на свой счёт записал Артём Дзюба. Форвард также отметился голевой передачей, да и вообще был, пожалуй, самым ярким игроком российской команды на поле.

Неудивительно, что соцсети разразились хвалебными отзывами в адрес нападающего после игры. Самые яркие реакции в нашем обзоре.

Начнём с простого.

Сложно не согласиться.

Забивая второй мяч Дзюба настолько просто растолкал защитников, что его стали сватать в сборную России по регби.

Хотя этот эпизод больше напоминал приём из рестлинга.

Ещё немного про второй гол российского форварда.

На радостях болельщики даже вспомнили «Папиных дочек».

Судя по постам, теперь у Артёма две дороги – либо в Европу, либо в президенты.

Похоже, скоро испанцы уступят своё место шотландцам в мемах про Дзюбу.

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