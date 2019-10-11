Реакция соцсетей на крутое выступление российского форварда в матче с Шотландией.

«Дзюба — бог футбола!» Но и сборной России по регби Артём бы пригодился

В 7-м туре отборочного турнира к Евро-2020 сборная России без проблем обыграла шотландцев, забив четыре безответных мяча, два из которых на свой счёт записал Артём Дзюба. Форвард также отметился голевой передачей, да и вообще был, пожалуй, самым ярким игроком российской команды на поле.

Неудивительно, что соцсети разразились хвалебными отзывами в адрес нападающего после игры. Самые яркие реакции в нашем обзоре.



Начнём с простого.

Сложно не согласиться.

Забивая второй мяч Дзюба настолько просто растолкал защитников, что его стали сватать в сборную России по регби.

Хотя этот эпизод больше напоминал приём из рестлинга.

Ещё немного про второй гол российского форварда.

На радостях болельщики даже вспомнили «Папиных дочек».

Судя по постам, теперь у Артёма две дороги – либо в Европу, либо в президенты.

Похоже, скоро испанцы уступят своё место шотландцам в мемах про Дзюбу.