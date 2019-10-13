С её помощью спортивный директор «Фиорентины» мотивирует игроков

Недавно директор «Фиорентины» Даниэле Праде объявил на пресс-конференции о продлении контракта с хавбеком «фиалок» Гаэтано Кастровилли на пять лет. Новый контракт Кастровилли рассчитан до 2024 года. Гаэтано 22 года, в Серии А он дебютировал только в этом сезоне. Он успел сыграть в семи матчах, забил «Милану» и ассистировал в матче против «Наполи». Предыдущие два сезона он провёл в аренде в «Кремонезе». Главный тренер «Фиорентины» Монтелла называет Кастровилли возможным наследником Джанкарло Антоньони – рекордсмена клуба по количеству матчей в Серии А.

Пресс-конференция Даниэле Праде не была бы чем-то особенным, если бы не его слова на ней: «Мы завершили переговоры о новом контракте. Гаэтано идеально соответствует будущему «Фиорентины». Кастровилли молод, силен и умён. Я сказал ему, что если он продолжит работать так же серьёзно и профессионально, он может написать моей красивой племяннице в «Инстаграме» Красивой племянницей Праде является Костанца Гримальди. Кастровилли уже ставит ей лайки, а после слов дяди на её аккаунт подписалось несколько тысяч человек.