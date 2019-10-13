Едем на Евро! Сборная России выиграла путёвку на Кипре

Сборная России вышла на Евро-2020! Пожалуй, эта дорога получилась не такой сложной, какой мы представляли её в начале пути после поражения в Бельгии. Команда Станислава Черчесова использовала в Брюсселе право на ошибку, после чего выдала впечатляющую победную серию из семи матчей.

Оставшиеся встречи с Бельгией (16 ноября в Петербурге) и Сан-Марино (19 ноября в Серравалле) не превращаются в товарищеские. Каждая победа – это ценные очки в рейтинг ФИФА, в котором сборная России пока занимает лишь 42 место, а также возможность получить лучшие позиции при жеребьёвках в будущем. Почему бы не побороться с Бельгией за первое место в группе?

Вот главные события матча в Никосии:

— В составе сборной России было три изменения по сравнению с матчем с Шотландией. Из-за повреждений не попали в заявку Марио Фернандес и Дмитрий Баринов, остался в запасе Юрий Жирков. Вместо них в основу попали Сергей Петров из «Краснодара», Ильзат Ахметов из ЦСКА и Денис Черышев из «Валенсии».

— Команды выходили на поле при температуре около +27. К началу встречи жара в Никосии чуть спала, тем не менее погодные условия обещали стать дополнительной проблемой для игроков сборной России. По сравнению с московской осенью – другая планета!

— Несмотря на жару, сборная Россия с первых минут включила высокий прессинг против Кипра, игравшего в пять защитников. Выбранная Черчесовым тактика быстро дала свои плоды. Как же приятно, что Денис Черышев опять набрал хорошую форму после травмы! Вингер «Валенсии» сам себе создал гол. Чудовищную ошибку под давлением Черышева совершил защитник сборной Кипра, да и вратарь Костас Панайи не закрыл ближний угол. Денис забил юбилейный, десятый мяч за национальную команду.

— Черышев выступил в Никосии не только в роли снайпера, но и ассистента. Вингер «Валенсии» доделал работу за Алексея Ионова, который сперва забрался в офсайд (привет заснувшему вместе с защитниками сборной Кипра боковому судье!), а потом не смог вырезать точную передачу. Впрочем, главный герой второго голевого эпизода, конечно же, Магомед Оздоев. Полузащитник «Зенита» начал атаку своим отбором, он же её и завершил.

У Кипра – сексуальная переводчица. А у России – топ-сборная Выигрывать в Никосии нужно жарко. Евро-2020 уже рядом

— Удаление единственного в составе сборной Кипра игрока, выступающего за границей, защитника Константиноса Лайфиса – справедливое. Странно, что сербский судья Срджан Йованович принял решение достать красную карточку не сразу, а после паузы. Как будто повтора дождался, но VAR-то в матчах отбора Евро-2020 отсутствует. Перед ударом Петров чуть-чуть приподнял голеностоп, благодаря чему, вероятно, избежал серьёзной травмы. Защитник «Краснодара» вернулся в игру, тем не менее всё равно вынужден был уступить место на поле Вячеславу Караваеву.

— Сборная Кипра выглядела настолько слабо, что её можно было принять за Сан-Марино. Впрочем, каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Неприятности для хозяев продолжились травмой Панайи. Этот эпизод получился стольк же нелепым, как и все действия киприотов до перерыва. Попытка голкипера «Омонии» обыграть Артёма Дзюбу на замахе, похоже, закончилась серьёзным повреждением колена. К слову, сегодня сломался ещё один вратарь «Омонии» – нигериец Фрэнсис Узохо.

— Сборная России и после перерыва не снижала давления, чтобы у хозяев даже мысли не возникло, что можно вернуться в игру. Вообще наша национальная команда выиграла этот матч по ударам – 22:3 (в створ – 12:0). Особенно интересно было последить за действиями Фёдора Кудряшова. При владении Россией мячом, он нередко смещался ближе к центру, превращая схему во что-то вроде 3-4-3. Черчесов мог спокойно экспериментировать по такой игре: Кудряшов становился дополнительной фигурой для розыгрыша мяча или в чужой штрафной, а также для контрпрессинга.

— Единственная интрига на второй тайм – забьёт ли Дзюба. Перед встречей в Никосии капитан сборной России занимал второе место в списке лучших бомбардиров квалификации Евро-2020, уступая два гола Эрану Захави из сборной Израиля. Казалось, Артём не стремится отличиться любой ценой. Какую скидку он сделал, к примеру, на Ионова! Но на 79-й минуте всё-таки сработала сыгранная связка Дзюба – Черышев и центрфорвард забил головой.

— В концовке команда Черчесова просто играла в своё удовольствие, раскатывая «поплывших» не от жары, от прессинга соперника киприотов. Дзюба успел записать на свой счёт ещё две голевые передачи, а Черышев оформил дубль. Сборная России одержала очень красивую победу со счётом 5:0.