Вратарь Сан-Марино очень хотел, чтобы его удалили. Но этого не произошло

Пока сборная России в матче с Кипром оформляла путёвку на Евро-2020, шотландцы принимали у себя дома самую слабую сборную Европы – Сан-Марино. В итоге Шотландия забила шесть мячей, а сборная Сан-Марино ограничилась забавным моментом с участием вратаря.

Ошибка

33-летний голкипер Альдо Симончини – футболист сан-маринского клуба «Тре Фиори». За сборную вратарь выступает с 2006 года и за это время сыграл за неё 61 матч, в которых пропустил более 200 мячей. Именно он в одном из эпизодов забыл футбольные правила, допустив нелепую ошибку. Альдо решил взять мяч в руки за пределами штрафной площади. Через несколько секунд вратарь опомнился и понял, что допустил ошибку. При этом он мог спокойно сыграть ногами и отдать пас одному из партнёров, но почему-то решил подбросить мяч и взять его в руки. После этого французский судья Жером Брисар назначил штрафной удар в сторону ворот Симончини, не показав ему даже жёлтую карточку.

Похожий эпизод

В октябре прошлого года такой же эпизод произошёл в чемпионате Индии между футбольными клубами «Норт Ист Юнайтед» и «Гоа». Вратарь «Гоа» Мухаммед Наваз посчитал, что футболисты соперника в момент атаки на его ворота находились в офсайде. Именно поэтому индийский вратарь решил взять мяч в руки за пределами штрафной. Но судья матча расценил этот эпизод как нарушение правил со стороны вратаря и назначил штрафной удар. Уругвайский футболист «Норт Ист Юнайтед» Федерико Гальего быстро подхватил мяч и перебросил его через голкипера.

Таким образом, уругваец открыл счёт на восьмой минуте, а матч завершился результативной ничьей – 2:2.