15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону». Главные рекорды и цифры
Легенда.
Месси было 17 лет (а если точнее — 17 лет, 3 месяца и 22 дня), когда он за 8 минут до финального свистка заменил Деку в матче с «Эспаньолом». В том сезоне он провёл на поле всего 77 минут, но это было лишь начало большого пути. С тех пор он установил немало рекордов, забил больше 600 голов и выиграл множество трофеев.
«Он с рождения обладал талантом и развивал его с малых лет. Когда он оказался в «Барселоне», он уже был готовым игроком, профессионалом. Мне приносит радость наблюдать за его успехами, и мне очень приятно осознавать, что я был рядом, когда он начинал свою карьеру. Круто, что свой первый гол в карьере в статусе профессионала он провел именно с моей передачи», — рассказывал Роналдиньо о Месси.
- 16 октября 2019
-
20:29
-
20:18
-
20:12
-
19:55
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:11
-
19:07
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:16
-
18:05
-
17:58Жиго заговорил по-русски Видео
-
17:42
-
17:35
-
17:22
-
17:17
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:21
-
16:13
-
15:56
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
14:54
-
14:48
Партнерский контент