15 лет назад Месси дебютировал за «Барселону». Главные рекорды и цифры

Месси было 17 лет (а если точнее — 17 лет, 3 месяца и 22 дня), когда он за 8 минут до финального свистка заменил Деку в матче с «Эспаньолом». В том сезоне он провёл на поле всего 77 минут, но это было лишь начало большого пути. С тех пор он установил немало рекордов, забил больше 600 голов и выиграл множество трофеев.

«Он с рождения обладал талантом и развивал его с малых лет. Когда он оказался в «Барселоне», он уже был готовым игроком, профессионалом. Мне приносит радость наблюдать за его успехами, и мне очень приятно осознавать, что я был рядом, когда он начинал свою карьеру. Круто, что свой первый гол в карьере в статусе профессионала он провел именно с моей передачи», — рассказывал Роналдиньо о Месси.