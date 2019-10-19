Тедеско сменил скамейку. Об этом он попросил уже в день подписания контракта

Доменико Тедеско проводит первый матч в качестве главного тренера «Спартака». Еще до начала матча стало известно, что немец сменил скамейку запасных хозяев. Предыдущие тренеры «Спартака» (Аленичев, Каррера и Кононов) всегда располагались на правой скамейке запасных на «Открытие Арене». Тедеско выбрал левую скамейку, которая находится ближе к фанатской трибуне Б.

В предматчевом интервью новый главный тренер «Спартака» объяснил свое решение двумя причинами:

1. Тедеско сказал, что хочет находиться ближе к фанатам.

2. Тедеско хочет, чтобы лайнсмен не слышал, как ругаются в технической зоне «Спартака».

Олег Кононов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Похоже, что второй пункт был сказан скорее в шутку. Отметим, что на домашнем стадионе «Шальке» Тедеско так же находился на левой скамейке запасных.



По информации «Чемпионата» Тедеско попросил о смене скамейки сразу после подписания контракта со «Спартаком». В тот же день он сделал обход по стадиону и выразил желание переехать в левую техническую зону.

Массимо Каррера Фото: РИА Новости