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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сменил тренерскую скамейку

Тедеско сменил скамейку
«Чемпионат»
Тедеско сменил скамейку. Об этом он попросил уже в день подписания контракта
Главный тренер «Спартака» стал ближе к фанатам.
Футбол / РПЛ 0

Доменико Тедеско проводит первый матч в качестве главного тренера «Спартака». Еще до начала матча стало известно, что немец сменил скамейку запасных хозяев. Предыдущие тренеры «Спартака» (Аленичев, Каррера и Кононов) всегда располагались на правой скамейке запасных на «Открытие Арене». Тедеско выбрал левую скамейку, которая находится ближе к фанатской трибуне Б.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
19 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

В предматчевом интервью новый главный тренер «Спартака» объяснил свое решение двумя причинами:
1. Тедеско сказал, что хочет находиться ближе к фанатам.
2. Тедеско хочет, чтобы лайнсмен не слышал, как ругаются в технической зоне «Спартака».

Олег Кононов
Олег Кононов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Похоже, что второй пункт был сказан скорее в шутку. Отметим, что на домашнем стадионе «Шальке» Тедеско так же находился на левой скамейке запасных.

По информации «Чемпионата» Тедеско попросил о смене скамейки сразу после подписания контракта со «Спартаком». В тот же день он сделал обход по стадиону и выразил желание переехать в левую техническую зону.

Массимо Каррера
Массимо Каррера
Фото: РИА Новости
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев
Фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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ФК Спартак Доменико Тедеско •••
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