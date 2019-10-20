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Красота дня — девушка Макси Лопеса

Красота дня — девушка Макси Лопеса
«Чемпионат»
На кого Макси Лопес променял Ванду Нару
Новая девушка в жизни аргентинского футболиста.
Футбол / Италия 0

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес известен не только тем, что играл за ФК «Москва», но и сложными отношениями с Мауро Икарди и его женой — Вандой Нарой. У Лопеса и Нары есть трое общих детей, которые сейчас проживают с Вандой и Икарди, потому что нападающий «Интера» увёл Ванду у Макси. Раньше Лопес сильно из-за этого переживал, но сейчас всё изменилось: «Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни, не считая футбола, — дарить счастье моим детям. Остальное пусть останется в прошлом. Это страница, которую я перевернул давным-давно. Она больше не доставляет мне проблем», — приводила слова Лопеса Football Italia. А недавно Макси вообще поблагодарил Икарди: «Я не просто простил Икарди. Благодарен ему за то, что он увёл у меня Ванду».

Сейчас Лопес встречается с новой девушкой. Новую любовь аргентинца зовут Даниэла Кристианссон — шведская модель, которая родилась в Швейцарии. Будем надеяться, что с ней у Лопеса не будет подобных потрясений, а пара будет счастлива.

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