На кого Макси Лопес променял Ванду Нару

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес известен не только тем, что играл за ФК «Москва», но и сложными отношениями с Мауро Икарди и его женой — Вандой Нарой. У Лопеса и Нары есть трое общих детей, которые сейчас проживают с Вандой и Икарди, потому что нападающий «Интера» увёл Ванду у Макси. Раньше Лопес сильно из-за этого переживал, но сейчас всё изменилось: «Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни, не считая футбола, — дарить счастье моим детям. Остальное пусть останется в прошлом. Это страница, которую я перевернул давным-давно. Она больше не доставляет мне проблем», — приводила слова Лопеса Football Italia. А недавно Макси вообще поблагодарил Икарди: «Я не просто простил Икарди. Благодарен ему за то, что он увёл у меня Ванду».

Сейчас Лопес встречается с новой девушкой. Новую любовь аргентинца зовут Даниэла Кристианссон — шведская модель, которая родилась в Швейцарии. Будем надеяться, что с ней у Лопеса не будет подобных потрясений, а пара будет счастлива.