На кого Макси Лопес променял Ванду Нару

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес известен не только тем, что играл за ФК «Москва», но и сложными отношениями с Мауро Икарди и его женой — Вандой Нарой. У Лопеса и Нары есть трое общих детей, которые сейчас проживают с Вандой и Икарди, потому что нападающий «Интера» увёл Ванду у Макси. Раньше Лопес сильно из-за этого переживал, но сейчас всё изменилось: «Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни, не считая футбола, — дарить счастье моим детям. Остальное пусть останется в прошлом. Это страница, которую я перевернул давным-давно. Она больше не доставляет мне проблем», — приводила слова Лопеса Football Italia. А недавно Макси вообще поблагодарил Икарди: «Я не просто простил Икарди. Благодарен ему за то, что он увёл у меня Ванду».
Сейчас Лопес встречается с новой девушкой. Новую любовь аргентинца зовут Даниэла Кристианссон — шведская модель, которая родилась в Швейцарии. Будем надеяться, что с ней у Лопеса не будет подобных потрясений, а пара будет счастлива.
- 20 октября 2019
-
09:43
-
09:30
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
08:27
-
07:54
-
07:22
-
06:57
-
06:28
-
05:32
-
04:15
-
02:52
-
01:52
-
01:30
-
01:13
-
01:12
-
01:03
-
00:49
-
00:46
-
00:19
-
00:12
- 19 октября 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:11
-
23:01
-
22:55
-
22:36
-
22:33
-
22:19
-
22:11