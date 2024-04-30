Губерниев назвал два российских клуба, которым симпатизирует

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, за какие команды болеет в российском футболе.

«В России все знают, что я симпатизирую московскому «Локомотиву» и королёвскому «Металлисту». Роскошные команды, которые у меня в сердце», — приводит слова Губерниева News.ru.

Московский «Локомотив» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в активе команды Михаила Галактионова 41 очко.

По итогам 26 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышел петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар», набравший 50 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Урал» и «Сочи».