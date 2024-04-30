Хави высказался об ошибке тер Штегена в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ошибку голкипера Марка-Андре тер Штегена во время матча 33-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:2). Вратарь неудачно сыграл на выходе в одном из эпизодов, что привело к пропущенному голу.

«Тер Штеген всегда сосредоточен на помощи другим, поэтому я понимаю, почему все поддержали его после ошибки. Тер Штеген – один из самых любимых игроков в раздевалке. У всех очень хорошие отношения друг с другом. Он знает, что все рядом с ним», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» одержала пятую победу за последние шесть матчей в Примере. В следующем туре команда сыграет с «Жироной».

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и в 14 матчах отстоял «на ноль».

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