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Хави высказался об ошибке тер Штегена в матче с «Валенсией»

Хави высказался об ошибке тер Штегена в матче с «Валенсией»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ошибку голкипера Марка-Андре тер Штегена во время матча 33-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:2). Вратарь неудачно сыграл на выходе в одном из эпизодов, что привело к пропущенному голу.

Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22'     1:1 Дуро – 27'     1:2 Вайя – 38'     2:2 Левандовски – 49'     3:2 Левандовски – 82'     4:2 Левандовски – 90+3'    
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'

«Тер Штеген всегда сосредоточен на помощи другим, поэтому я понимаю, почему все поддержали его после ошибки. Тер Штеген – один из самых любимых игроков в раздевалке. У всех очень хорошие отношения друг с другом. Он знает, что все рядом с ним», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» одержала пятую победу за последние шесть матчей в Примере. В следующем туре команда сыграет с «Жироной».

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и в 14 матчах отстоял «на ноль».

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