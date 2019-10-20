У ЦСКА проблемы. Команда Гончаренко вновь потеряла очки

«Армейцы» снова оставили о себе не лучшее впечатление. В 13-м туре РПЛ команда Гончаренко потеряла очки в Уфе.

Щенников вернулся, Гогуа – на скамейке

После оглушительного поражения в домашней игре с «Ростовом» Виктор Гончаренко сделал две перестановки в стартовом составе команды. Обе коснулись линии обороны. Усадив на лавку Шарлию и Гогуа, которые неважно действовали против нападения ростовчан, главный тренер «армейцев» с первых минут выпустил на поле Карпова и Хёрдура Магнуссона, окончательно восстановившегося после травмы. Ещё один важнейший игрок обороны ЦСКА – Георгий Щенников впервые в нынешнем сезоне попал в заявку московского клуба. Защитник наконец восстановился после перелома лодыжки.



Вадим Евсеев по сравнению с проигранным матчем против «Ахмата» сделал аж 4 перестановки в стартовом составе команды. В обороне он заменил Никитина на Пуцко и Кругового на Терентьева, а в группе нападения Гиоргобиани и Кротова — на Бизяка и Вомбергара.

Блестящий гол Ахметова

С первых минут игры ЦСКА завладел мячом. Плотную оборону уфимцев «армейцы» пытались разбить с помощью мелкого паса.



Тем не менее для создания остроты москвичам не хватало скорости и движения. Раз за разом оборона хозяев без проблем справлялась с атаками гостей, которые если и доводились до логического завершения, то заканчивались лишь бесперспективными дальними ударами.



«Уфа» отвечала редкими контрвыпадами, но ничем опасным в атаке не отметилась. Заставил размяться Акинфеева лишь Вомбергар, который с дальней дистанции послал мяч точно во вратаря.



К середине первой половины игры московский клуб начал действовать остроумнее и в результате вышел вперёд. Оборону хозяев ЦСКА вскрыл буквально один блестящим пасом. На 26-й минуте Влашич покатил мяч в свободную зону в центре штрафной, куда вовремя ворвался Ахметов. Мгновение спустя российский полузащитник забил гол, вколотив мяч в сетку ворот от перекладины.

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Опасные навесы «Уфы»

Забитый мяч взбодрил игру. «Уфа», что вполне логично, стала больше времени проводить в нападении.



Несмотря на то что атаки хозяев были очень предсказуемыми – у команды Евсеева работал только правый фланг, откуда уфимцы с завидным постоянство грузили мячи на своих нападающих, они всё-таки смогли создать несколько опасных моментов у ворот Акинфеева, один из которых едва не закончился голом. Выиграв борьбу в воздухе, Оливье Тилл пробил головой, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой.



В конце первого тайма хозяева даже придавали гостей к штрафной площади. Однако команде Евсеева всё же не хватило креатива в атаке для того, чтобы взломать оборону «армейцев».

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Евсеев перевернул игру, ЦСКА сдулся

После перерыва ситуация на поле практически не изменилась. «Уфа» ещё большими силами шла в атаки, которые заканчивались безрезультативными навесами, а ЦСКА, владея игровым преимуществом, стал пользоваться тем, что у хозяев начали образовываться огромные дыры на правом фланге обороны. В такие зоны несколько раз с мячом врывался Влашич, однако ни одну из подобных атак довести до гола хорват не смог.



Во втором тайме «армейцы» пытались играть по счёту, то ускоряя темп матча, то наоборот замедляя, когда «Уфа» начинала активнее действовать в нападении. Тем не менее, упиваясь собственным преимуществом, гости едва не пропустили. Оба раза команду выручил Игорь Акинфеев. Сначала голкипер в красивом прыжке отразил опасный удар вышедшего на замену Кротова из пределов штрафной, а затем намертво взял мяч, который тот же Кротов переправлял головой в ворота.



В конце встречи «армейцы» и вовсе отдали мяч сопернику. «Уфа» же стала действовать в нападении не только настырнее, но и разнообразнее. В результате хозяева заслуженно сравняли счёт. Круговой, вышедший на поле на 68-й минуте, сделал отличную подачу в чужую штрафную со стандарта. После небольшой сутолоки мяч отскочил к Кротову, которой с близкого расстояния расстрелял ворота Акинфеева.



Вместо того чтобы садиться в оборону и пытаться сохранить результат, «Уфа» продолжила осаждать ворота гостей. «Армейцы» же наоборот сдулись после пропущенного мяча. Тем не менее больше отличиться на поле стадиона «Нефтяник» не смог никто.



Во втором тайме «Уфа» перевернула игру с помощью отличных замен Евсеева и смогла добиться ничьей. ЦСКА же потерял очки во второй игре подряд.