Футболисты умирают от слабоумия чаще остальных людей. Опасная работа!

Группа экспертов из Университета Глазго провела исследование о связи между ударами головой по мячу и повреждениями мозга. Его результаты показали, что у экс-футболистов риск умереть от слабоумия (деменции) в 3,5 раза больше, чем у людей других профессий. Учёные пришли к таким выводам, сравнив причины смерти 7676 бывших игроков и 23 тыс. человек общего населения страны. Выборка была сделана среди профессиональных футболистов Шотландии, выступавших в период с 1900 по 1976 год.

Причиной начала работы стали заявления по поводу бывшего нападающего «Вест Бромвича» Джеффа Эстла, который умер в 2002 году в возрасте 59 лет. Как сообщалось, произошло это из-за повторявшихся травм головы. Заказчиками исследования выступили Футбольная ассоциация Англии и Ассоциация профессиональных футболистов страны. Ранее попытки выяснить эту взаимосвязь предпринимались, но точного ответа найдено не было.

Результаты

Сообщается, что повторяющиеся удары головой по мячу негативно отражаются на мозге. У футболистов повышается вероятность получить нейродегенеративное заболевание. Этим термином определяется большая группа заболеваний, для которых характерна медленно прогрессирующая гибель определенных групп нервных клеток и нарастающая атрофия соответствующих отделов головного или спинного мозга.



В пять раз повышается риск пострадать от болезни Альцгеймера. В четыре раза чаще бывшие футболисты страдают от заболеваний, связанных с двигательными нейронами и в два раза чаще – от болезни Паркинсона.

Плюсы

Несмотря на удручающую статистику, спортсмены имеют ряд преимуществ по сравнению с остальным населением. Из того же исследования стало понятно, что они с меньшей вероятностью умрут от других распространённых заболеваний — болезней сердца и рака.



Доктор Вилли Стюарт отметил следующее:

«Это крупнейшее на сегодняшний день исследование, в котором подробно рассматриваются случаи нейродегенеративных заболеваний в любом виде спорта, а не только у профессиональных футболистов. Наши данные показывают, что у бывших футболистов был более высокий уровень смертности от деменции, но меньший – от других распространённых заболеваний. Таким образом, необходимо приложить все усилия для выявления факторов, способствующих увеличению риска нейродегенеративных заболеваний, чтобы снизить этот риск».



Удары по мячу можно сравнить с ударами во время боксёрского поединка. Мозг страдает не так сильно, но продолжительное воздействие ухудшает ситуацию. По словам экспертов, уменьшить риски заболеваний может работа по созданию более лёгких мячей.