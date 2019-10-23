«Локо» едва не грохнул «Юве» в Турине? Пф, размечтались

Знаете, что первым делом встречаешь в Турине, выходя из аэропорта?
Ж/д станцию, с которой можно добраться до города. И поезда, которые не менялись в Италии лет с 90-х. Встречайте, это местная электричка.
Сложно сказать, что во всей этой истории взбесило больше всего. То ли то, что на всей платформе невозможно найти расписание, которое вывешено на листе формата А3 на каком-то маленьком стенде.
То ли адская машина, через которую мы покупали билет на поезд вместе с тремя итальянцами, изо всех сил помогавших мне, не зная английского.
Промежуток между поездами огромный, торчать пришлось почти час. Станции не объявляют, а в вагонах пахнет, как в стареньких плацкартах, которые доживают свой век на самых непопулярных маршрутах необъятной А двери надо открывать… руками. Прям самому, представляете?
Но как там завещали. Не место человека красит, а наоборот всё. Смотришь такой судорожно в карту на смартфоне, пытаясь понять, в какой части города оказался, а рядом прекрасный дед, всё понимая без слов, объявляет следующую станцию сам.
Уставился в недоумении на механизм самооткрывающейся двери, а тот же дед показывает: давай, сынок, отойди. Сам покажу.
Окончательно весь негатив уходит с огромной пиццей, которую в ближайшем кафе приносит симпатичная итальянка с русским именем Надя. Футбол ей откровенно чужд, а сама мысль о том, что можно прикатить в Турин работать на каком-то там матче кажется дикой. Вообще по ажиотажу перед матчем не скажешь, что тут сходят с ума по футболу. До тех пор, пока не окажешься у стадиона.
— фанаты «Локо» пробили рекордную посещаемость в истории евровыездов. И дело не только в цифрах (порядка двух тысяч кз), она была РЕАЛЬНО ощутима. Редко услышишь, чтобы на выезде против топ-клуба наши болельщики регулярно бывали громче местных. Ну и где вы, горячие тиффози? Стадион в Пьемонте даже не был заполнен до отказа. Вместимость — 41 тыс. человек.
— «Локомотив» ездит в ЛЧ по следам Хёведеса. Но если в том году фаны «Шальке» с обожанием встречали его и Фарфана, в Италии Беню уже мало кто вспоминает. Какие там предматчевые церемонии. Перед игрой разговорился с парой итальянцев (отец и сын), начали вспоминать немца. В какой-то момент спрашивают: «Кстати, а где он сейчас играет». Ответу удивились.
— ладно, фанов «Юве» можно было понять. Когда они включались по-настоящему, становились могучей стихией, сметающей на своём пути даже «Катюшу». Просто сюжет игры поначалу не нравился. Дибала мазал с двух метров в пустые ворота, Роналду впервые включился в игру аж 20 минут спустя. «Локо» немножко ошалел и опустил Мурило в центр защиты. Полыхать стало чуть меньше.
— 31 минута, гооол, *нецензурно*.
— Криштиану Роналду забил, но чуть раньше едва не вырубил Гильерме. Ещё и набрался наглости показывать, что играл в мяч. Нелепые оправдания были вообще ни к месту, Гиля из этой ситуации мог выйти с прошибленной головой. Возможно, об этом ему говорил Сёмин, подойдя после игры. Гол, само собой отменили, а Гильерме трибуны весь матч трибуны назвали одним очень нехорошим словом.
— настроение в перерыве испортил протокол, попавшийся на глаза.
Скамейка «Локо»: Живоглядов, Коломейцев, Тугарев.
Скамейка «Юве»: Данило, Рабьо, Игуаин.
— собственно, опасения начали сбываться сразу же после перерыва. Забавно, что замену сделали не в перерыве, а на 47-й минуте игры — видимо, Сарри был занят тем, что устраивал хорошую бучу. Уход Хедиры встретили с огромной радостью, гол привёз как раз он. А «Юве» формально должен был перейти на более атакующую игру. Рабьо потом тоже вышел.
Нет, на самом деле какое-то время всё шло неплохо. «Локомотив» держался изо всех сил. На 66-й минуте у греческого судьи Сидиропулоса сломались часы. Увы, время не встало. За оставшиеся минуты Дибала сделал дубль и принёс три очка своим.
Теперь нам остаётся утешать себя только тем, что Матюиди получил жёлтую карточку и пропустит ответный матч в Москве.
Зато поезда у нас лучше. А вы РЖД ругаете.
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