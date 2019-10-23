«Локо» едва не грохнул «Юве» в Турине? Пф, размечтались

Знаете, что первым делом встречаешь в Турине, выходя из аэропорта?

Ж/д станцию, с которой можно добраться до города. И поезда, которые не менялись в Италии лет с 90-х. Встречайте, это местная электричка.

Фото: «Чемпионат»

Сложно сказать, что во всей этой истории взбесило больше всего. То ли то, что на всей платформе невозможно найти расписание, которое вывешено на листе формата А3 на каком-то маленьком стенде.

То ли адская машина, через которую мы покупали билет на поезд вместе с тремя итальянцами, изо всех сил помогавших мне, не зная английского.

Промежуток между поездами огромный, торчать пришлось почти час. Станции не объявляют, а в вагонах пахнет, как в стареньких плацкартах, которые доживают свой век на самых непопулярных маршрутах необъятной А двери надо открывать… руками. Прям самому, представляете?

Но как там завещали. Не место человека красит, а наоборот всё. Смотришь такой судорожно в карту на смартфоне, пытаясь понять, в какой части города оказался, а рядом прекрасный дед, всё понимая без слов, объявляет следующую станцию сам.

Уставился в недоумении на механизм самооткрывающейся двери, а тот же дед показывает: давай, сынок, отойди. Сам покажу.

Окончательно весь негатив уходит с огромной пиццей, которую в ближайшем кафе приносит симпатичная итальянка с русским именем Надя. Футбол ей откровенно чужд, а сама мысль о том, что можно прикатить в Турин работать на каком-то там матче кажется дикой. Вообще по ажиотажу перед матчем не скажешь, что тут сходят с ума по футболу. До тех пор, пока не окажешься у стадиона.

— фанаты «Локо» пробили рекордную посещаемость в истории евровыездов. И дело не только в цифрах (порядка двух тысяч кз), она была РЕАЛЬНО ощутима. Редко услышишь, чтобы на выезде против топ-клуба наши болельщики регулярно бывали громче местных. Ну и где вы, горячие тиффози? Стадион в Пьемонте даже не был заполнен до отказа. Вместимость — 41 тыс. человек.

— «Локомотив» ездит в ЛЧ по следам Хёведеса. Но если в том году фаны «Шальке» с обожанием встречали его и Фарфана, в Италии Беню уже мало кто вспоминает. Какие там предматчевые церемонии. Перед игрой разговорился с парой итальянцев (отец и сын), начали вспоминать немца. В какой-то момент спрашивают: «Кстати, а где он сейчас играет». Ответу удивились.

— ладно, фанов «Юве» можно было понять. Когда они включались по-настоящему, становились могучей стихией, сметающей на своём пути даже «Катюшу». Просто сюжет игры поначалу не нравился. Дибала мазал с двух метров в пустые ворота, Роналду впервые включился в игру аж 20 минут спустя. «Локо» немножко ошалел и опустил Мурило в центр защиты. Полыхать стало чуть меньше.

— 31 минута, гооол, *нецензурно*.

— Криштиану Роналду забил, но чуть раньше едва не вырубил Гильерме. Ещё и набрался наглости показывать, что играл в мяч. Нелепые оправдания были вообще ни к месту, Гиля из этой ситуации мог выйти с прошибленной головой. Возможно, об этом ему говорил Сёмин, подойдя после игры. Гол, само собой отменили, а Гильерме трибуны весь матч трибуны назвали одним очень нехорошим словом.

— настроение в перерыве испортил протокол, попавшийся на глаза.

Скамейка «Локо»: Живоглядов, Коломейцев, Тугарев.

Скамейка «Юве»: Данило, Рабьо, Игуаин.

— собственно, опасения начали сбываться сразу же после перерыва. Забавно, что замену сделали не в перерыве, а на 47-й минуте игры — видимо, Сарри был занят тем, что устраивал хорошую бучу. Уход Хедиры встретили с огромной радостью, гол привёз как раз он. А «Юве» формально должен был перейти на более атакующую игру. Рабьо потом тоже вышел.

Нет, на самом деле какое-то время всё шло неплохо. «Локомотив» держался изо всех сил. На 66-й минуте у греческого судьи Сидиропулоса сломались часы. Увы, время не встало. За оставшиеся минуты Дибала сделал дубль и принёс три очка своим.

Теперь нам остаётся утешать себя только тем, что Матюиди получил жёлтую карточку и пропустит ответный матч в Москве.

Зато поезда у нас лучше. А вы РЖД ругаете.