Вообще-то, план Сарри на игру провалился. Ничья была реальна

Понимаю, что жаловаться на результат после того, как «Ювентусу» пришлось буквально вырывать победу у ослабленного травмами «Локомотива» – такое на первый взгляд выглядит немного странно. Но текст – не попытка пнуть команду, которая мужественно билась с очевидным фаворитом, оставшись без половины игроков основы. Скорее, это продолжение недавнего материала о сборной России. Попытка понять, во-первых, наше месте в мировом футболе, и во-вторых, как нам самим это место оценивать.

Про Черчесова вышла статья в Gazzetta dello Sport. О чём это говорит Сборная России нашла себя. И её сразу заметили в мире.

Коротко напомню: мы сошлись (ведь сошлись, да?) на том, что сборная нашла себя. Она не слишком талантлива, зато научилась получать удовольствие от самого процесса борьбы, и этим подкупает зрителей. А заодно благодаря этой нацеленности на борьбу иногда добивается неожиданных результатов. Другими словами, мы середняк, который стремится к чему-то большему. Середняк, который считаем своим всё, до чего может дотянуться, и что плохо лежит. Думаю, в клубном футболе это определение тоже подходит. Особенно, к «Локомотиву», который по стилю игры очень напоминает сборную.

Такой середняк должен быть дерзким. Скромность ни к чему. Стоять на земле, а смотреть в космос. Так вот, мысль, что в Турине «Локо» мог быть немножко смелее (не сильнее раскрываться, а просто чаще цепляться за мяч, то есть лучше действовать в рамках оборонительного плана), после матча сформулировал мой коллега Антон Михашенок.

Сравним «Локо» и «Славию»: у одних чемпионы мира и Европы, у других — смелость К игрокам никаких вопросов, но идей мало.

К этому можно добавить ещё кое-что: «Ювентус» и сам долго помогал «Локомотиву». Создавал себе проблемы как мог. Очки в Турине действительно плохо лежали, потому что стартовый план Сарри на игру был максимально неудачным. Начиная со стартового состава.

Что не так с составом «Ювентуса»

Вообще, у регулярного появления в старте Хедиры и Матюиди (от которых клуб всё лето пытался избавиться) в начале сезона есть объяснение. «Юве» всё ещё далёк от саррибола. Кроме очевидно нерешённой проблемы Криштиану/Дибала (пока Сарри, как и Аллегри, не удалось найти модуль, в котором оба будут показывать лучшие качества), есть и проблема с центром защиты. Травма Кьеллини сильно ударила по надёжности: при всех талантах де Лигта, прямо сейчас его точно нельзя назвать надёжным защитником. Он играет в паре с Бонуччи, который сам нуждается в подстраховке. Это абсолютно пожарное сочетание, поэтому Сарри пытается снять давление с центра защиты за счёт более оборонительного сочетания полузащитников.

Матюиди в сборной Франции и в прошлом сезоне в «Юве» привык к гибридной роли, когда он не только играет бокс-ту-бокса, но и страхует одного из игроков атаки. То есть – много бегает без мяча. Для Хедиры много бегать без мяча – вообще основное занятие в жизни. Отсюда такая полузащита, далёкая от идеалов тренера в плане продвижения мяча, зато вдвойне волнорезная. По крайней мере, в больших матчах Сарри предпочитает играть именно так. Например, так было с «Интером». А с «Болоньей» тренер выпустил в старте больше играющего на атаку Рабьо. Тройка Матюиди/Хедира/Пьянич – самая оборонительная из возможных.

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

Над тройкой могут действовать несколько игроков. Например, Бернардески, который играл на этой позиции в последнем матче с «Болоньей» и с тем же «Интером». Дибала, который постоянно смещается в опорную зону соперника, даже если выходит в атаке. И, теоретически, Бентанкур – центральный полузащитник, которого Аллегри иногда использовал в качестве треквартисты в автобусных матчах.

Против «Локомотива» Сарри выпустил не только самую оборонительную тройку центральных полузащитников, но и самую оборонительную группу атаки из возможных. Найти этому объяснение лично я не могу.



Скажем честно: мы знали, как именно «Локо» сыграет в Турине, ещё в августе. Это не упрёк, просто слишком уж очевидная была ситуация. Сёмин любит и умеет ставить качественный автобус, а Сарри нужен контроль мяча даже в ущерб обороне. Команды в определённом смысле подходят друг другу: каждая играет в свой футбол, побеждает тот, кто делает это лучше.



Против москвичей «Ювентусу» был нужен максимально креативный состав. В котором каждый полузащитник может отдать последний пас, а любой форварда обойти любого соперника один в один. И ведь глубина состава позволяет Сарри сыграть именно так. Но вместо этого – Бентанкур. Не Дибала под Криштиану и Игуаином, а не самый креативный из полузащитников. И хардкорно-опорная пара в центральном круге. Такое ощущение, что Сарри готовился к игре, в которой гости будут держать мяч, а «Ювентус» контратаковать. Стартовый состав «Юве» в шесть раз дороже старта «Локо» на Transfermarkt, а тренер хозяев перестраховывался. Это необъяснимо.

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

После того, как Сарри выстрелил «Юве» в ногу, шансы на благоприятный результат сильно выросли. Первый тайм складывался практически идеально, и одновременно логично. «Юве» нанёс по воротам Гильерме всего два незаблокированных удара из штрафной. Криштиану зачем-то три раза бахнул издали (спасибо за мячик, Криш!), а Матюиди сделал то, что делает всегда в позиционных атаках – выключился и был бесполезен.



Чтобы первый тай стал идеальным, не хватало только одного: привоза защиты. И де Лигт не подвёл. Пошёл в верховую борьбу и промахнулся мимо мяча, а потом почему-то застрял в центре, а не стал возвращаться в линию, чем подставил одновременно Куадрадо и Сандро. Так атака «Локо» из 2х4 превратилась в 2х3, причём у всех защитников были сбиты позиции.

Во втором тайме «Ювентус» тоже был уязвим

С самого начала второго тайма Сарри начал делать перестановки. Он убрал Хедиру и выпустил в пару к Роналду Игуаина. Бентанкур опустился в полузащиту, а Дибала занял место между линиями. В принципе, логичные и очевидные ходы, которые напрашивались с самого начала. В середине тайма Сарри вдобавок поменял Матюиди на Рабьо.



Полузащита «Ювентуса» стала намного лучше играть в пас по сравнению с первым таймом, а атака стала намного сильнее в игре один в один.

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

Давление усилилось, но одновременно хозяева стали более уязвимы к контратакам. За весь второй тайм все полузащитники «Ювентуса» вместе взятые сделали только 18 пасов на своей половине поля. В опорной зоне у них образовался километр пространства, закрывать которое поднимались де Лигт и Бонуччи. После часа игры «Юве» поднялся так высоко, что центральные защитники тоже стали чаще получать мяч на чужой половине поля, чем на своей. Хозяева буквально напрашивались на контратаку. Даже не на нацеленный заброс на Эдера и скидку на Миранчука, а просто на вынос по флангу и забег в скорости.

Но «Локомотив» за час наелся и перестал не то что контратаковать, а даже делать рывки в свободные зоны под выносы. С 60 минуты до первого гола Дибалы Миранчук сделал всего три паса – тот же Живоглядов принёс бы больше пользы, потому что свежий игрок на бровке связал бы крайнего защитника хозяев и заставил бы чаще держать позицию.

Во второй половине второго тайма оба крайних защитника «Юве» пользовались колоссальной свободой. Насколько это важно? За минуту до того, как счёт стал 1:1, совершенно свободный Сандро (крайний защитник) вложил мяч в голову Игуаину, и Гильерме даже не шелохнулся, когда тот пробил в сантиметрах от штанги. Голевой пас на Дибалу в первом голе отдал Куадрадо – крайний защитник. А второй гол Дибала забил на добивании после удара того же Сандро. Да, свобода крайних защитников – это важно.

ЛЧ-2019/20. «Локомотив» долго вёл в счёте, но проиграл «Ювентусу» Все подробности игрового дня.

Наверняка у Сёмина была масса причин не делать замены. Но раз уж мы так подробно рассмотрели все решения Сарри, справедливо сказать и о том, что в последние 20 минут «Локомотив» очевидно не справлялся с давлением с флангов, уменьшить которое можно было банальной заменой. И даже с учётом всех кадровых проблем «Локо», именно эта замена на дополнительного флангового игрока была возможна. Это мелочь, но разве можно брать очки в Турине, не используя каждую мелочь?



«Локомотив» великолепно провёл первый тайм, в котором обернул себе на пользу каждую последнюю неточность Сарри и каждую ошибку игроков «Ювентуса». Конечно, учитывая, что стоимость стартового состава «Юве» была дороже, чем у «Локо» в шесть раз (500 млн/80 млн на Tranfermarkt), а стоимость запаса – почти в 12 раз (173 млн/15 млн), слишком расстраиваться итоговому поражению никто не стал. Но если смотреть не на стоимость игроков и имена, — а футбол, то после такого первого тайма, от тайма второго можно было ждать чуть большего.



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