Португальцы обошли нас в рейтинге УЕФА. Объясним, что это значит

«Локомотив» и«Зенит» проиграли в Лиге чемпионов с одинаковым счетом – 1:2. В то время как единственный португальский клуб в этом турнире «Бенфика» победила «Лион». Этого оказалось достаточно, чтобы Португалия обошла Россию в клубном рейтинге УЕФА. Начиная с этого дня у нас больше не шестой чемпионат по силе в Европе (после Испании, Англии, Германии, Италии и Франции).

Казалось бы, все не так страшно. Нам достаточно одной победы от российского клуба, чтобы вернуться на шестую строчку. Шансы отыграться есть, но с огромной вероятностью нам этого сделать уже не удастся. Даже если ЦСКА и «Краснодар» выиграют свои матчи. Дело в том, что у португальцев сразу четыре клуба в Лиге Европы. И даже если у наших конкурентов тоже будет две победы в Лиге Европы, то мы еще дальше отдалимся от цели.

Победы португальцев приносят больше очков в рейтинг страны, чем победы российских клубов. Каждой команде на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ дается по два очка за выигранный матч. При этом очки делятся на количество участников в еврокубках. То есть победа нашего клуба сейчас дает 0,333 балла в рейтинг России. А победа португальцев – 0,400 в рейтинг Португалии.

То, что у рейтинга России большие проблемы, стало понятно, когда у Португалии в группу ЛЧ/ЛЕ прошли все пять клубов, а у нас лишь четыре из шести. Затем дело осложнилось тем, что оба российских клуба в Лиге Европы набрали 0 очков в группе, а значит значительно снизили шансы на попадание в 1/16 финала.

Тенденция последних двух лет сложилась красноречивая. Сезон-2017/18 получился шикарным: лишь «Краснодар» выбыл от «Црвены Звезды» до попадания в группу, а другие четыре российских клуба вышли в плей-офф ЛЕ. В результате суммарный коэффициент за сезон стал рекордным – 12,600. А вот уже следующий год оказался провальным – 7,583. Похоже, что нынешний сезон может оказаться еще хуже. Сегодняшний коэффициент – 2,666 (худший показатель из топ-10 стран в рейтинге).

Седьмая строчка в рейтинге УЕФА значительно хуже шестой по нескольким причинам. Во-первых, если Россия останется на нынешней позиции, то будет заявлять на одну команду меньше в еврокубки. Причем теряется именно дополнительная прямая путевка в группу Лигу чемпионов. Если сейчас первая и вторая команда РПЛ попадает сразу в группу ЛЧ, а третья – в отбор ЛЧ, то от седьмой лиги в рейтинге лишь чемпион попадает в группу, а серебряный призер – в квалификацию ЛЧ (как правило этот отбор наши клубы проваливают).

Есть и второе важное отличие. Победитель шестого по силе чемпионата попадает в первую корзину при жеребьевки группы ЛЧ (как, например, в этом сезоне «Зенит») и получает соперников, с которыми проще набирать очки в дальнейшем.

Если Португалия сохранит за собой шестую строчку по итогам сезона (очень похоже на это), то в следующем сезоне клубы РПЛ будут бороться за первую и вторую строчку в таблице для попадания в ЛЧ. Что касается нынешнего сезона РПЛ, то третье место в таблице (сейчас занимает «Краснодар») дает возможность сыграть в ЛЧ.

И последнее. Для тех, кто считает, мол, чем меньше наших клубов в Лиге чемпионов, тем лучше – меньше позориться. Выступление на групповом этапе ЛЧ является фундаментальным для существования топ-клуба РПЛ по двум причинам: из-за денег от продажи телеправ (даже при шести поражениях в группе), и из-за возможности заработать на продаже футболиста, проявившего себя в ЛЧ.