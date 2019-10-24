8 звёзд, которые играли с Криштиану, но сказали, что Месси лучше

Райан Гиггз, легенда «МЮ» и бывший партнёр по команде Криштиану Роналду, который сейчас занимает должность главного тренера сборной Уэльса, выбрал между Криштиану и Лео Месси. Выбор оказался для него простым: «Месси или Криштиану? Нет никакого сравнения. Месси. Сложно выбрать только одного. Я бы хотел выбрать Криштиану, ведь мы играли вместе. Я видел его развитие. Но Месси — настоящий гений, таких футболистов видишь раз в жизни. Я бы хотел выбрать Криштиану, но здесь действительно нет никакого сравнения».

Гиггз – не первый футболист, который играл в одной команде с Роналду, а потом сказал, что португалец уступает Месси. Такое уже случалось, и с игроками «МЮ», и с игроками «Реала». Вот, кто ещё так считает.

Играл с Криштиану в «Реале» в сезоне 2009/10



Воспитанник «Реала», который провёл в структуре клуба 25 лет, впервые предпочёл португальцу аргентинца уже в 2013 году. «Мне больно это признавать, но из них двоих я выбираю Месси». Через несколько лет он подтвердил, что не изменил мнение. Правда, потом внёс поправки: «Недавно я написал, что считаю Месси лучше, чем Роналду. На самом деле, я выбираю обоих. Месси талантливее, зато Криштиану сам себя сделал, он настоящий бомбардир. И он выиграл пять «Золотых мячей» в эжпоху Месси, это огромное достижение».

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Играл с Криштиану в «МЮ» с 2004 по 2009 год



«Роналду или Месси? Месси. Возможно, они – два величайших игрока в истории, но в моих глазах Месси более совершенен» — сказал Уэйн в ток-шоу в 20018 году. Через пару месяцев он развил мысль. «Криштиану проделал долгий путь: из вингера превратился в страйкера. Он решает эпизоды одним-двумя касаниями. Но Месси делает что-то невероятное. Вот он спокойно идёт в центре поля, а через несколько секунд, пока я шёл бы дальше, он уже забивает. У него есть всё, поэтому он лучше».

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Руд ван Нистелрой

Играл с Криштиану в «МЮ» с 2003 по 2006 год и в «Реале» в сезоне 2009/10



Недавно по многим СМИ разлетелась яркая фраза, якобы сказанная Рудом каталонскому изданию Sport: «Месси лучший, потому что он сочетает в себе качества многих. Это и Мбаппе, и Фигу, и Зидан – вместе взятые». Он опроверг это высказывание и сказал, что ничего подобного не говорил. Но он точно сказал что-то похожее чуть годом раньше.



В 2018 году в эфире телеканала Руд сказал: «Месси – единственный в своём роде. Я думаю… э то спорно, но я думаю, что это лучший игрок в истории футбола».

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Рауль

Играл с Криштиану в «Реале» в сезоне 2009/10



Легенда «Реала» в 2015 году, играя в США, в интервью рассказал о своих предпочтениях. «Мне посчастливилось играть вместе с Зиданом, Роналду, Фигу, Криштиану… но Месси – отличается от них всех. Он особенный: делает всё легко, без усилий. Даже невозможное».

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Играл с Криштиану в «МЮ» c 2003 по 2006 год



Кин тоже высказался в 2015 году, когда уже закончил карьеру и давно не пересекался с Криштиану. «Когда я рос, моим кумиром был Марадона. Также я отдаю должное Криштиану, он сейчас невероятно хорош. Но Месси – лучший, кого я видел. Я мало кого хвалю, но Месси заслуживает этого. Я пытаюсь найти в его игре недостатки, но не могу. Он совершенен» — сказал Рой. Правда, позднее он жёстко критиковал Месси, а в 2017 году сказал: «В последние полгода я бы сказал, что Криштиану лучше».

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Играл с Криштиану в «МЮ» c 2003 по 2009 год



«Я играл в одно время со многими великими футболистами. С Кантона, Зиданом, Хави, Пирло и Криштиану. А величайший среди них – Лео Месси. Дело не только в голах. Есть много игроков, которые могут сыграть потрясающе один, два, три матча. Но Месси делает это каждую неделю несколько лет подряд» — написал Скоулз в колонке после того, как «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в 2015 году.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Играл с Криштиану в «МЮ» в сезоне 2008/2009



«Да Месси просто лучший, мать твою! Криштиану – супер, но Лео мне нравится больше. Он видит игру насквозь. И забивает, и создаёт. Совершенство, возможно, лучший в истории».

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Тренировал Криштиану в «Реале» с 2010 по 2013 год



Моуринью на вопрос о прямом сравнении всегда уходил от ответа, а тренируя Роналду множество раз отмечал его игровые качества. Но в 2016 году он высказался по-другому: «Лучший игрок в истории? Назову трёх, это Пеле, Марадона и Месси».