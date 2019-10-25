Трэш в Турции! Тренер лупит юных игроков и ставит Фергюсона в пример

Что случилось

В четверг в Сети появилось скандальное видео трёхлетней давности. Героем ролика оказался главный тренер турецкой молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт.

После первого тайма его футболисты проигрывали со счётом 1:3 сверстникам из «Кайсери Идман Юрду». Войдя в раздевалку, недовольный наставник стал кричать на игроков и раздавать им по очереди жёсткие оплеухи.



Громкий звук от шлепков раздавался на всё помещение, так что ребятам точно не показалось мало. Пока «специалист» совершал экзекуцию, они безропотно сидели, склонив головы.

Видео доступно на «Чемпионате».

Как отреагировала общественность

Сначала тренера раскритиковали в соцсетях. Пользователи осудили поведение Курта и назвали его бесчеловечным.



Вскоре скандальным роликом заинтересовалась и Федерация футбола Турции. Ведомство начало расследование инцидента. Если вину Халита Курта установят, то в отношении него будут приняты дисциплинарные меры.



Об инциденте высказался президент Федерации любительских спортивных клубов города Кайсери Муса Сойкарджи.



«Я сожалею о случившемся. Мы уже мобилизовали дисциплинарный комитет. Однако жалоб на тренера ни от футболистов, ни от их родителей не поступило», — отметил Сойкарджи.

Что сказал сам Курт

У Курта, который до сих пор продолжает тренировать молодёжь, насчёт случившегося своя позиция. В интервью Fanatik он не только не сожалел о пощёчинах, но и попытался оправдать свои действия.



«Мы — турецкое общество. Мы люди, которые придерживаются обычаев и традиций, — заявил тренер. — Например, когда я был учеником, учитель меня ударил. Почему бы ему не ударить меня, если я веду себя плохо? Если учитель говорит: «Заткнись», а я не останавливаюсь? Учитель должен ударить своего ученика, когда это необходимо. Что ещё делать с ребенком, которого не воспитали родители? Подумайте.

Этот метод использую не только я, но и тренеры из предыдущих поколений. Все мы знаем пример Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма (После поражения МЮ в игре с «Арсеналом» разъярённый Фергюсон попал бутсой в лицо Бехэму – Прим. «Чемпионата»). Говорят, что Фатих Терим (Ранее главный тренер сборной Турции, сейчас – «Галатасарая». — Прим. «Чемпионата») тоже делает так время от времени. Я люблю своих игроков. У нас отношения, как между отцом и детьми, никакой актёрской игры. Что касается видео, происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности, как действия пары в спальне. Такие вещи могут происходить, когда у команды цель выиграть матч или завоевать трофей. Как я уже сказал, многие тренеры это делают. Но теперь из нас сделали козлов отпущения. Я приношу свои извинения. Но жалею не о пощёчинах, а том, что проклинал футболистов».

Фото: ФК «Кайсери Мейсуспор»

Жаловался ли кто-то из футболистов

Пока что нет. Слова президента Федерации любительских спортивных клубов Кайсери подтвердил и сам тренер.



«Многих из игроков я тренирую с 13 лет, у них нет претензий ко мне. Им привита определенная культура, потому что они выросли со мной и знают мой характер. К футболистам я отношусь, как к детям — люблю их и бью. Сейчас все мои игроки поддерживают меня. Даже бывшие футболисты, 1982-84 годов рождения, звонят и говорят: «Мы за вас. Хорошо, что вы нас били». Никто не жаловался», — сказал Курт.

Будет ли турецкий тренер наказан

Вряд ли. Курт уверяет, что у него нет проблем ни с футбольной федерацией, ни с правоохранительными органами.

«Мне звонили из федерации. Я им сказал то же самое. Никаких проблем нет, потому что игроки не жалуются. С прокуратурой тоже всё в порядке. Для того, чтобы в отношении меня предпринимали какие-то действия, футболисты или их семьи должны жаловаться».

В тот день после перерыва парни из «Кайсери Мейсуспор» перевернули игру и добыли победу со счётом 5:3. Поэтому поводов отказываться от своих методов у Курта так и не появилось.



Вишенкой на торте в этой истории стало заявление турецкого тренера о том, что он намерен судиться с людьми, которые стали проклинать его мёртвую мать, узнав об инциденте. Так из злодея Халит Курт превратился в жертву.