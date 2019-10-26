Умницы, красавицы, чемпионки! «Армейцы», берите пример с одноклубниц

В то время как основной состав мужского ЦСКА мучительно ищет себя и уже четыре официальных матча подряд не может выиграть, получив три поражения в трёх матчах Лиги Европы, девушки из ЦСКА уже празднуют большую победу. Разгромив в 18-м туре первенства ижевское «Торпедо», «армейки» досрочно, за три тура до финиша, выиграли чемпионат России. Впервые в истории! Подопечные Максима Зиновьева гармонично сочетают в себе лучшие спортивные качества с женственностью. Убедитесь сами.

Эльвира Тодуа, вратарь, 33 года

Мастер спорта международного класса, чемпионка Европы (U19) (2005), бронзовый призер Чемпионата Европы (U19) (2004), трёхкратная чемпионка России, трёхкратный серебряный призер Чемпионата России, двукратный бронзовый призер чемпионата России, трехкратная обладательница Кубка России.

Елизавета Щербакова, вратарь, 22 года

Кандидат в мастера спорта, двукратный победитель и серебряный призёр международного турнира «Кубанская весна», победитель спартакиады учащихся (2014), чемпионка России (2016).

Ксения Коваленко, защитник, 24 года

Кандидат в мастера спорта, чемпионка России (2016), серебряный призер Чемпионата России (2015), обладательница Кубка России (2017).

Людмила Шадрина, защитник, 27 лет

Чемпионка России среди юниоров (2002-03 г.р.), финалистка Кубка России (2013), чемпионка России среди дублирующих составов (2015), серебряный призёр Чемпионата России (2015).

Надежда Смирнова, полузащитник, 23 года

Кандидат в мастера спорта, чемпионка России (2016), бронзовый призёр Чемпионата России (2015), двукратный победитель турнира «Кубанская весна», обладательница Кубка России (2017).

Карина Блынская, полузащитник, 26 лет

Мастер спорта международного класса, чемпионка России (2016), серебряный призёр Универсиады (2015), серебряный призёр Чемпионата России (2015), обладательница Кубка России (2017).