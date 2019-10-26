«Ростов» извинился за поражение в Питере. Ерёменко был недосягаем!

Противостояние «бывших и нынешних»

Игра 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» не таила в себе множества интриг, да и главным матчем выходных её назвать было нельзя. Однако тот факт, что за сочинский клуб выступают сразу 7 футболистов, ещё недавно игравших в футболках «жёлто-синих» (Кудряшов, Джанаев, Нобоа, Полоз, Мевля, Новосельцев и Маргасов), придавал первой в истории встрече двух этих южных команд особый антураж.

«Сочи» без Кудряшова

Тем не менее вопреки подобному антуражу трое из экс-футболистов «Ростова» вовсе не попали в заявку «Сочи». Кудряшов пропускал встречу из-за дисквалификации, Новосельцев не восстановился после травмы, а Маргасова Александр Точилин просто не включил в состав.



По сравнению с предыдущим матчем главный тренер южан сделал лишь две перестановки. С первых минут на поле «Ростов Арены» появились защитники Юрганов и Набиулин.

Карпин не изменил состав после провала в Питере

Коллега Точилина Валерий Карпин не стал перекраивать стартовый состав после провального матча с «Зенитом». С первых минут против «Сочи» вышли играть те же футболисты, что и в Санкт-Петербурге.

Курьёзный рикошет от спины Байрамяна

Старт матча ожидаемо прошёл с преимуществом хозяев. «Ростов» больше владел мячом, размашисто атакуя через фланги. В то же время «Сочи» лишь изредка убегал в контратаки.



Несмотря на довольно высокий темп игры первый опасный момент случился лишь на 28-й минуте. После того, как Ерёменко зарядил издали, мяч попал в спину Байрамяна, а затем изменил траекторию полёта – Джанаев с трудом успел среагировать.



Если бы Хорен таким образом забил мяч, то наверняка этот гол стал бы самым курьёзным не только в туре, но и его карьере.

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Блестящий гол Ерёменко

После долгой раскачки команда Карпина всё же начала создавать опасность у чужих ворот. Свои второй и третий момент ростовчане загубили – Ерёменко промахнулся с угла вратарской, а Байрамян с близкого расстояния пробил в Джанаева. Однако с четвёртой попытки хозяева сумели открыть счёт, забив в излюбленной манере – после подачи с фланга.



Попов навесил на угол вратарской, откуда Ионов сбросил мяч под удар Ерёменко. Пробив из под защитника, хавбек попал точно в дальний угол. Таким образом Роман записал на свой счёт 3 гол в нынешнем сезоне РПЛ и 4 результативную передачу – на счёт Алексея.

Первый момент «Сочи»

По-настоящему потревожить голкипера «Ростова» Егора Бабурина гости смогли лишь в начале второй половины игры. После перерыва у «Сочи» начал держаться мяч, и команда Точилина даже сподобилась на непродолжительный штурм чужих ворот, результатом которого стал опасный удар Цаллагова. Получив мяч от Заболотного в штрафной площади, Ибрагим с расстрельной позиции пробил по воротам, однако Бабурин смог отбить мяч.

Ещё один удачный отскок после удара Ерёменко

Вскоре «Ростов» смог охладить пыл сочинцев и вернуть инициативу себе. А на 79-й минуте вновь обретённое преимущество хозяева преобразовали во второй забитый гол. Получив мяч на правом краю штрафной, Ерёменко сместился в центр и пробил по воротам. От ноги Набиулина мяч угодил в сетку. На этот раз рикошет ещё сильнее помог команде Карпина.

Расклады после окончания матча

В концовке встречи оба клуба имели моменты, но отличиться никто так и не смог. Благодаря одержанной победе «Ростов» временно поднялся на 3-ю строчку РПЛ, а «Сочи» остался на 13-м месте. Сейчас у команды Карпина 29 очков. У сочинцев – всего лишь 13.