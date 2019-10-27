Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня – жена Романа Ерёменко, фото

Красота дня – жена Романа Ерёменко
«Чемпионат»
Её муж тащит «Ростов» в Лигу чемпионов
Жена одного из главных творцов успеха «Ростова» Романа Ерёменко – Марика.
Футбол / РПЛ 0

В матче этого тура «Ростов» дома без особых шансов «разбомбил» «Сочи» со счётом 2:0. Главным героем стал Роман Ерёменко, оформивший дубль. Сослан Джанаев старался как мог, но не смог остановить Романа. Ерёменко можно назвать главным футболистом нынешнего «Ростова». Именно он создаёт большую часть голевых моментов для партнёров, от него постоянно исходит опасность, да и сам забивать он умеет. Если команда выйдет по итогам сезона в Лигу чемпионов, Ерёменко сыграет в этом ключевую роль. Неплохо для игрока, который пропустил два года из-за дисквалификации и не пригодился «Спартаку».

Помогала справляться с этими испытаниями Роману его жена – Марика. По словам отца Романа Ерёменко Алексея, Марика была главной поддержкой своего мужа за двухлетний период дисквалификации. Роман и Марика воспитывают трёх детей и стараются всё свободное время проводить вместе.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019