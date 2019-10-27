Её муж тащит «Ростов» в Лигу чемпионов

В матче этого тура «Ростов» дома без особых шансов «разбомбил» «Сочи» со счётом 2:0. Главным героем стал Роман Ерёменко, оформивший дубль. Сослан Джанаев старался как мог, но не смог остановить Романа. Ерёменко можно назвать главным футболистом нынешнего «Ростова». Именно он создаёт большую часть голевых моментов для партнёров, от него постоянно исходит опасность, да и сам забивать он умеет. Если команда выйдет по итогам сезона в Лигу чемпионов, Ерёменко сыграет в этом ключевую роль. Неплохо для игрока, который пропустил два года из-за дисквалификации и не пригодился «Спартаку».

Помогала справляться с этими испытаниями Роману его жена – Марика. По словам отца Романа Ерёменко Алексея, Марика была главной поддержкой своего мужа за двухлетний период дисквалификации. Роман и Марика воспитывают трёх детей и стараются всё свободное время проводить вместе.