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Источник: Глушаков исключён из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником

Источник: Глушаков исключён из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником
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Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков не попал в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата страны с «Шираком» из-за конфликта с одноклубником. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, конфликт случился с другим русскоязычным футболистом, фамилия которого не называется. Причиной конфликта называются «романтические взаимоотношения» Дениса Глушакова с женой другого футболиста. Отмечается, что конфликт разрешить пока не удалось. Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько встал на сторону другого футболиста и убрал 37-летнего Глушакова из состава. Тренерский штаб надеется, что ситуацию удастся исправить.

Встреча «Урарту» с «Шираком» проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Армения - Премьер-лига . 32-й тур
03 мая 2024, пятница. 18:00 МСК
Урарту
Ереван
2-й тайм
0 : 0
Ширак
Гюмри
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