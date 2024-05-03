Источник: Глушаков исключён из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником

Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков не попал в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата страны с «Шираком» из-за конфликта с одноклубником. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, конфликт случился с другим русскоязычным футболистом, фамилия которого не называется. Причиной конфликта называются «романтические взаимоотношения» Дениса Глушакова с женой другого футболиста. Отмечается, что конфликт разрешить пока не удалось. Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько встал на сторону другого футболиста и убрал 37-летнего Глушакова из состава. Тренерский штаб надеется, что ситуацию удастся исправить.

Встреча «Урарту» с «Шираком» проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.