Кассьерра: в последних играх я не забивал, мне бы хотелось помогать «Зениту» голами

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказал своё отношение к гонке бомбардиров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, в которой он лидирует на текущий момент, забив 16 голов.

«Я не думаю о гонке бомбардиров. Самое важное сейчас – выигрывать в оставшихся матчах. В последних играх я не забивал. Мне бы хотелось помогать команде голами, но в конечном итоге важно добиться наших общих целей — стать чемпионами. Было бы здорово стать лучшим бомбардиром, но я не думаю сейчас об этом», — приводит слова Кассьерры Metaratings.

Напомним, ближайшим преследователем Кассьерры является нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, забивший 14 голов. Замыкает тройку лучших бомбардиров чемпионата России форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, отметившийся 13 голами.

В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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