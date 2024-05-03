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В «Баварии» не исключают, что Тухель может остаться в клубе — Флориан Плеттенберг

В «Баварии» не исключают, что Тухель может остаться в клубе — Флориан Плеттенберг
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Впервые с момента объявления, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона, руководство мюнхенцев стало рассматривать вариант с тем, чтобы сохранить немецкого специалиста в команде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, спортивные директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд поддерживают Тухеля. Также некоторые ключевые футболисты мюнхенского клуба выказывают полное доверие тренеру. В качестве таких игроков называется, например, вратарь Мануэль Нойер.

Однако подчёркивается, что на текущий момент ситуация характеризуется своей сложностью. Должно совпасть много факторов для того, чтобы Тухель остался в «Баварии».

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