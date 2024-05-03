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Глушаков отреагировал на слухи об отстранении из состава «Урарту»

Глушаков отреагировал на слухи об отстранении из состава «Урарту»
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Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков отреагировал на слухи об отстранении из состава команды.

«Зачем мне бред какой-то комментировать? Есть заключение УЗИ. После игры можете набрать тренеру и всё у него спросить», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не попал в заявку «Урарту» на матч 32-го тура чемпионата Армении с «Шираком» из-за конфликта с одноклубником. Причиной конфликта назывались «романтические взаимоотношения» Дениса Глушакова с женой другого футболиста. Позднее в клубе сообщили, что Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление.

Встреча «Урарту» с «Шираком» проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Армения - Премьер-лига . 32-й тур
03 мая 2024, пятница. 18:00 МСК
Урарту
Ереван
Окончен
0 : 0
Ширак
Гюмри
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Источник: Глушаков исключён из состава «Урарту» из-за конфликта с одноклубником
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