Валерий Непомнящий высказался против увольнения Федотова из ЦСКА

Тренер и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался о работе российского специалиста Владимира Федотова, возглавляющего красно-синих, на фоне критики за незрелищный футбол и не лучшие результаты.

«К сожалению, у нас так принято: если есть проблемы, то виноват тренер. О том, что приходится играть не с оптимальным составом, зачастую умалчивается. ЦСКА по возможностям комплектования гораздо в более слабом положении, чем «Зенит», «Локомотив» и «Спартак».

Увольнение Федотова? Я против увольнения Федотова, я всегда на стороне тренера», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 38 очков и занимает восьмое место, отставая от третьей строчки на девять очков. Красно-синие продолжают участие в Фонбет Кубке России. Вчера, 2 мая, состоялся первый финальный матч Пути РПЛ этого соревнования с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1. Ответная встреча состоится 15 мая.

Федотов занял должность главного тренера ЦСКА летом 2022 года. В минувшем сезоне под руководством российского специалиста армейцы выиграли Кубок России.

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