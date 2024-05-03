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Эдин Терзич оценил игру Санчо в матче полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Эдин Терзич оценил игру Санчо в матче полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением об игре крайнего нападающего «шмелей» Джейдона Санчо в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Мы очень довольны игрой Джейдона в матче с «ПСЖ». На каждой тренировке Санчо показывает нам, насколько он хорош. Он в хорошей форме, полон энергии и здорово проявляет себя на поле», — приводит слова Терзича официальный аккаунт «Боруссии» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Санчо вернулся в стан «шмелей» минувшей зимой, перейдя к ним из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне в составе «Боруссии» английский футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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