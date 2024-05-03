Эдин Терзич оценил игру Санчо в матче полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением об игре крайнего нападающего «шмелей» Джейдона Санчо в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Мы очень довольны игрой Джейдона в матче с «ПСЖ». На каждой тренировке Санчо показывает нам, насколько он хорош. Он в хорошей форме, полон энергии и здорово проявляет себя на поле», — приводит слова Терзича официальный аккаунт «Боруссии» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Санчо вернулся в стан «шмелей» минувшей зимой, перейдя к ним из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне в составе «Боруссии» английский футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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