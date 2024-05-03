Ташуев: для чемпионата России хорошо, если золото возьмёт кто-то другой, а не «Зенит»

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос, станет ли трагедией для «Зенита», если он не выиграет чемпионат России в нынешнем сезоне.

«Если чемпионом станет «Краснодар» или «Динамо», то ничего страшного. Это нормально, когда не всё время выигрываешь. «Бавария» же не стала чемпионом в этом году. Для чемпионата хорошо, если золото возьмёт кто-то другой. Трагедией я бы это не назвал», – приводит слова Ташуева Metaratings.

Напомним, после 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место. После аналогичного количества матчей РПЛ «Краснодар» также заработал 50 очков, но по дополнительным показателям занимает второе место. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 47 очков.

Тренер «Факела» Ташуев поёт в караоке: