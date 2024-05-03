Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев: для чемпионата России хорошо, если золото возьмёт кто-то другой, а не «Зенит»

Ташуев: для чемпионата России хорошо, если золото возьмёт кто-то другой, а не «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос, станет ли трагедией для «Зенита», если он не выиграет чемпионат России в нынешнем сезоне.

«Если чемпионом станет «Краснодар» или «Динамо», то ничего страшного. Это нормально, когда не всё время выигрываешь. «Бавария» же не стала чемпионом в этом году. Для чемпионата хорошо, если золото возьмёт кто-то другой. Трагедией я бы это не назвал», – приводит слова Ташуева Metaratings.

Напомним, после 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место. После аналогичного количества матчей РПЛ «Краснодар» также заработал 50 очков, но по дополнительным показателям занимает второе место. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 47 очков.

Тренер «Факела» Ташуев поёт в караоке:

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Ташуев: кто нас, российских тренеров, возьмёт в европейский чемпионат?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android