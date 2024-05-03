Мюллер: в матче с «Реалом» мы можем осуществить детскую мечту и выйти в финал ЛЧ

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 8 мая.

«Я до сих пор нахожусь под впечатлением от фантастической атмосферы, царившей на стадионе во время матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Большое спасибо всем болельщикам «Баварии» за это.

Ситуация в ответном матче ясна. Победитель идёт дальше. Таким образом, игра приобрела характер финала. В среду у нас есть возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал Лиги чемпионов. Мы отдадим ВСЁ ради этого», — написал Мюллер в своей социальной сети.

Напомним, первая игра, проходившая в Мюнхене, завершилась ничьей со счётом 2:2.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»: