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«Урарту» опубликовал заявление по поводу травмы Дениса Глушакова

«Урарту» опубликовал заявление по поводу травмы Дениса Глушакова
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Армянский «Урарту» на официальном сайте сообщил о характере травмы российского полузащитника Дениса Глушакова. Ранее появилась информация, что Глушаков не попал в заявку «Урарту» на матч 32-го тура чемпионата Армении с «Шираком» (0:0) из-за конфликта с одноклубником. Причиной конфликта назывались «романтические взаимоотношения» Дениса Глушакова с женой другого футболиста.

«Хотим сообщить, что 37-летний полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в матче 31-го тура с «Пюником» получил травму – надрыв икроножной мышцы, из-за чего пропустит от шести до восьми недель. На данный момент футболист находится в Москве для прохождения соответствующего лечения. Отметим, что футболист отыграл 90 минут в ереванском дерби на стадионе «Джуниор Спорт» с синтетическим покрытием.

Желаем скорейшего выздоровления Денису!» — написано в заявлении клуба.

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