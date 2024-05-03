Никита Баженов: мой функционал в «Спартаке» расширился — это правда

Менеджер по арендованным игрокам московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, что теперь входит в его обязанности по работе в клубе.

«Мой функционал в клубе расширился — это правда. И «двойка», и арендованные игроки — смежные темы, иногда они будут пересекаться. Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали и основная команда пополнялась молодыми талантами. Есть вероятность, что ребята из «двойки» будут уходить в аренду. В этом тоже будет промежуточный этап», — приводит слова Баженова Metaratings.

Никита Баженов выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 год. Его последним клубом стал подмосковный «Олимп-Долгопрудный-2». Баженов завершил игровую карьеру в июле 2022 года в возрасте 37 лет.