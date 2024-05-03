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Губернатор Самарской области поздравил «Крылья Советов» с 82-летием

Губернатор Самарской области поздравил «Крылья Советов» с 82-летием
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил «Крылья Советов» с 82-м днём рождения.

«Поздравляю «Крылья Советов», болельщиков и ветеранов команды с днём рождения нашего родного клуба!

«Крылья» – это наша история, наше настоящее и будущее. Футбольная команда, созданная в Куйбышеве в тяжёлые годы войны, укрепляла дух наших земляков, героически ковавших оружие Победы. И сегодня клуб своей яркой игрой вдохновляет самарцев в их труде на благо развития нашего региона, который вносит весомый вклад в достижение всех целей, стоящих перед страной. Не понаслышке знаю, что успехи «Крыльев» воодушевляют наших земляков, болельщиков команды, которые защищают Отечество в зоне СВО.

Сегодня мы гордимся «Крыльями», которые борются за высокие позиции, показывают красивый футбол, проявляют характер и предельную самоотдачу. Уверен, что такие «Крылья» при поддержке верных болельщиков в дальнейшем могут взлететь ещё выше! Успехов и новых побед, команда!» — приводит слова Азарова пресс-служба клуба.

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