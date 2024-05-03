Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Узбекистана на последних минутах проиграла Японии в финале Кубка Азии U23

Сборная Узбекистана на последних минутах проиграла Японии в финале Кубка Азии U23
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка Азии U23, в котором встречались сборные Узбекистана и Японии. Игра проходила на стадионе «Джассим Бин Хамад». В качестве главного арбитра встречи выступил Муоод Боньядифар. Матч завершился победой японской национальной команды со счётом 1:0.

На 91-й минуте единственный гол в матче забил японский вингер Фуки Ямада. На 100-й минуте сборная Узбекистана получила право исполнить 11-метровый, однако полузащитнику казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиеву не удалось реализовать пенальти.

На стадии полуфинала Кубка Азии U23 сборная Узбекистана со счётом 2:0 обыграла индонезийскую национальную команду. На стадии 1/4 финала этого соревнования сборная Узбекистана оказалась сильнее Саудовской Аравии (2:0).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Федотов прокомментировал возвращение Файзуллаева в ЦСКА из сборной Узбекистана U23
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android