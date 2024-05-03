Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Узбекистана на последних минутах проиграла Японии в финале Кубка Азии U23

Завершился финальный матч Кубка Азии U23, в котором встречались сборные Узбекистана и Японии. Игра проходила на стадионе «Джассим Бин Хамад». В качестве главного арбитра встречи выступил Муоод Боньядифар. Матч завершился победой японской национальной команды со счётом 1:0.

На 91-й минуте единственный гол в матче забил японский вингер Фуки Ямада. На 100-й минуте сборная Узбекистана получила право исполнить 11-метровый, однако полузащитнику казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиеву не удалось реализовать пенальти.

На стадии полуфинала Кубка Азии U23 сборная Узбекистана со счётом 2:0 обыграла индонезийскую национальную команду. На стадии 1/4 финала этого соревнования сборная Узбекистана оказалась сильнее Саудовской Аравии (2:0).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: