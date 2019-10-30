Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Видео, судья сделала селфи с футболистом Кака прямо во время игры

Судья сделала селфи с футболистом во время игры
«Чемпионат»
Судья сделала селфи с футболистом во время игры. Это вообще нормально?
Увидела кумира и не сдержалась. Даже специально остановила игру и показала жёлтую карточку.
Футбол / Прочие турниры 0

На днях легенды сборных Бразилии и Израиля провели благотворительный матч. Встреча прошла в Хайфе и завершилась победой бразильцев со счётом 4:2. За бразильцев сыграли Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлос, Кафу и другие легенды. Но особое внимание к себе привлёк звезда «Милана и «Реала» Кака, c участием которого произошёл забавный эпизод.

Жёлтая карточка и селфи

На 51-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу Бразилии женщина-арбитр Лилах Асулин остановила игру без какой-либо причины, показав Кака жёлтую карточку. Бразилец не понимал, что происходит до тех пор, пока судья не достала телефон из бокового кармана. Она попросила Кака сделать селфи на память, а футболист любезно согласился.

После инцидента партнёры Кака по сборной подошли к Лилах, чтобы пожать ей руку. Ривалдо и вовсе не смог удержаться от смеха. А вот один из футболистов Израиля был в лёгком недоумении от того, что игру остановили.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кстати, обладателю «Золотого мяча» 2007 года удалось отличиться забитым мячом в этом матче. Остальные голы на свой счёт записали Бебето, Роналдиньо и Марсио Аморосо.

Случай из прошлого

Это уже не первый курьёзный эпизод, связанный с женщиной-арбитром. Ранее в этом году бразильская судья Фернанда Коломбо обхитрила футболиста эквадорской «Барселоны» Дамиана Диаса.

Она подозвала футболиста к себе, засунув руку в задний карман. Многие, в том числе и Диас, подумали, что Коломбо вытащит из кармана жёлтую карточку. Но этого не произошло. Фернанда достала белый платок, чтобы вытереть пот со лба. Улыбка на лице Коломбо вызвала смех у других футболистов.

Кстати, Фернанда Коломбо является не только арбитром, но и спортивным журналистом, ведущей и даже комментатором.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019