Судья сделала селфи с футболистом во время игры. Это вообще нормально?

На днях легенды сборных Бразилии и Израиля провели благотворительный матч. Встреча прошла в Хайфе и завершилась победой бразильцев со счётом 4:2. За бразильцев сыграли Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлос, Кафу и другие легенды. Но особое внимание к себе привлёк звезда «Милана и «Реала» Кака, c участием которого произошёл забавный эпизод.

Жёлтая карточка и селфи

На 51-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу Бразилии женщина-арбитр Лилах Асулин остановила игру без какой-либо причины, показав Кака жёлтую карточку. Бразилец не понимал, что происходит до тех пор, пока судья не достала телефон из бокового кармана. Она попросила Кака сделать селфи на память, а футболист любезно согласился.



После инцидента партнёры Кака по сборной подошли к Лилах, чтобы пожать ей руку. Ривалдо и вовсе не смог удержаться от смеха. А вот один из футболистов Израиля был в лёгком недоумении от того, что игру остановили.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кстати, обладателю «Золотого мяча» 2007 года удалось отличиться забитым мячом в этом матче. Остальные голы на свой счёт записали Бебето, Роналдиньо и Марсио Аморосо.

Случай из прошлого

Это уже не первый курьёзный эпизод, связанный с женщиной-арбитром. Ранее в этом году бразильская судья Фернанда Коломбо обхитрила футболиста эквадорской «Барселоны» Дамиана Диаса.

Она подозвала футболиста к себе, засунув руку в задний карман. Многие, в том числе и Диас, подумали, что Коломбо вытащит из кармана жёлтую карточку. Но этого не произошло. Фернанда достала белый платок, чтобы вытереть пот со лба. Улыбка на лице Коломбо вызвала смех у других футболистов.



Кстати, Фернанда Коломбо является не только арбитром, но и спортивным журналистом, ведущей и даже комментатором.